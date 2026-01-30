Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 15:14

Тесто на майонезе — волшебство: картофельный пирог выходит безупречным

Выпекаем пирог на майонезе с картошкой: пошагово с фото Выпекаем пирог на майонезе с картошкой: пошагово с фото Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пирог на майонезе с картошкой — это сытное и простое в исполнении блюдо. Его основа — легкое тесто на майонезе. Для замеса потребуется майонез (200 г), кефир (200 мл), мука (примерно 400 г), сода (половина чайной ложки), соль и сахар.

Ингредиенты смешиваются до состояния мягкого, нелипкого кома. Тесто отдыхает под полотенцем пока готовится начинка. Для картофельной начинки отваривается картофель (5-6 штук), который разминается в пюре с добавлением жареного лука (2 головки), сливочного масла, соли и перца. Можно добавить рубленую зелень. Отдохнувшее тесто разделяется на две неравные части. Большая раскатывается и укладывается в форму, формируя бортики. На нее выкладывается остывшее картофельное пюре. Вторая часть теста раскатывается в пласт для верхнего слоя. Края защипываются, а поверхность смазывается желтком.

Пошаговый рецепт позволяет точно контролировать процесс формирования пирога. Выпекается блюдо в разогретой духовке до золотистого цвета. Такой картофельный пирог получается очень сытным, с нежным рассыпчатым тестом и душистой начинкой. Это отличный вариант для семейного ужина или перекуса. Пирог хорош как в горячем, так и в остывшем виде.

Александра Вкусова
А. Вкусова
