30 января 2026 в 13:38

Лук — тихий герой на кухне: как обычный овощ помогает худеть и укреплять здоровье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мало кто знает, но лук — настоящий кладезь полезных веществ. Регулярно добавляя его в меню, можно не только укрепить иммунитет, но и поддержать процесс похудения, улучшить работу кишечника и замедлить старение. И всё это — без лишних трат и сложных диет.

Главная ценность лука — в кверцетине, природном флавоноиде с антибактериальными свойствами. Он помогает бороться с вредными микроорганизмами и ускоряет жировой обмен, способствуя расщеплению клеток жира. Кроме того, кверцетин снижает уровень глюкозы в крови и участвует в профилактике онкологических заболеваний. В луке также есть мощный антиоксидантный комплекс: аскорбиновая кислота, селен и глутатион, которые защищают клетки от повреждений.

Для костей полезен пептид GPCS, а инулин поддерживает здоровую микрофлору кишечника, улучшая усвоение питательных веществ. Клетчатка в составе овоща дарит чувство сытости, помогая контролировать аппетит. Чтобы сохранить максимум пользы, лучше есть лук сырым — добавляйте его в салаты или используйте в соусах.

Ранее сообщалось: если надоело однообразное куриное филе, попробуйте эту быструю и недорогую запеканку. Простые продукты, минимум усилий, а на выходе — ароматное сытное блюдо с золотистой сырной корочкой, которое оценят все домашние.

