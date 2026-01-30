Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 13:35

Безумно вкусно и похудительно: цезарь-ролл со сметанной заправкой и курицей — ПП-вариант для вкусной жизни

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заворачиваю курицу, салат и помидор в лепёшку, поливаю пикантной сметанной заправкой — и за считанные минуты получается сытный ролл, который отлично вписывается в ПП-рацион. Удобно брать с собой, вкусно есть дома и не хочется заменять фастфудом.

Получается очень аппетитно: снаружи лепёшка подрумяненная и хрустящая, внутри сочная курица, свежий салат и лёгкая заправка с горчичной кислинкой. По вкусу — тот самый «Цезарь», но без тяжести и лишних калорий.

Для приготовления вам понадобится: пшеничная лепёшка (тортилья), отварное или запечённое куриное филе, салат айсберг, помидор, сметана 15% — 2–3 ст. л., французская горчица — 1 ч. л., лимонный сок — из дольки, сухой чеснок — ½ ч. л., соевый соус — 2 ч. л. Для заправки смешайте сметану, горчицу, лимонный сок, сухой чеснок и соевый соус до однородности. На лепёшку выложите нарезанную курицу, айсберг и дольки помидора, полейте соусом, сверните плотным рулетом и обжарьте на сухой сковороде или гриле до румяной корочки с двух сторон. Подавайте сразу, пока ролл горячий и хрустящий.

Ранее мы делились рецептом вкусной и лёгкой «Мимозы». Не жирная, с тунцом и крем-соусом из авокадо.

Проверено редакцией
Читайте также
Когда хочется фастфуда — готовлю твистеры: эти свертки сочнее и вкуснее, чем в любом кафе
Общество
Когда хочется фастфуда — готовлю твистеры: эти свертки сочнее и вкуснее, чем в любом кафе
Ленивая суши-запеканка с крабовой шапкой — вкус любимых роллов без доставки и лишних хлопот
Общество
Ленивая суши-запеканка с крабовой шапкой — вкус любимых роллов без доставки и лишних хлопот
Вкусно и без мяса: весна на пороге и такие легкие салаты выручают — насытит витаминами и понравится всем
Общество
Вкусно и без мяса: весна на пороге и такие легкие салаты выручают — насытит витаминами и понравится всем
Простой рецепт шкмерули вместо гуляша: курица в сливочно-чесночном соусе — простой рецепт на обед и ужин
Общество
Простой рецепт шкмерули вместо гуляша: курица в сливочно-чесночном соусе — простой рецепт на обед и ужин
Делаю за 7 минут и мажу на блины и хлеб: шоколадная паста без сахара — полезная вкуснота
Общество
Делаю за 7 минут и мажу на блины и хлеб: шоколадная паста без сахара — полезная вкуснота
шаурма
Роллы
простой рецепт
курица
похудение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Россия и Белоруссия договорились вместе защищать граждан от преследований
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.