Безумно вкусно и похудительно: цезарь-ролл со сметанной заправкой и курицей — ПП-вариант для вкусной жизни

Заворачиваю курицу, салат и помидор в лепёшку, поливаю пикантной сметанной заправкой — и за считанные минуты получается сытный ролл, который отлично вписывается в ПП-рацион. Удобно брать с собой, вкусно есть дома и не хочется заменять фастфудом.

Получается очень аппетитно: снаружи лепёшка подрумяненная и хрустящая, внутри сочная курица, свежий салат и лёгкая заправка с горчичной кислинкой. По вкусу — тот самый «Цезарь», но без тяжести и лишних калорий.

Для приготовления вам понадобится: пшеничная лепёшка (тортилья), отварное или запечённое куриное филе, салат айсберг, помидор, сметана 15% — 2–3 ст. л., французская горчица — 1 ч. л., лимонный сок — из дольки, сухой чеснок — ½ ч. л., соевый соус — 2 ч. л. Для заправки смешайте сметану, горчицу, лимонный сок, сухой чеснок и соевый соус до однородности. На лепёшку выложите нарезанную курицу, айсберг и дольки помидора, полейте соусом, сверните плотным рулетом и обжарьте на сухой сковороде или гриле до румяной корочки с двух сторон. Подавайте сразу, пока ролл горячий и хрустящий.

