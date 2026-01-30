Зимняя Олимпиада — 2026
Быстрая запеканка по мотивам азу по-татарски: классный рецепт в копилку хозяйке

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется сытно, по-домашнему и без долгой готовки, выручает эта запеканка по мотивам азу по-татарски. Всё знакомое, простое, но с яркими акцентами — сочные помидоры черри и маринованные огурцы делают вкус живым и насыщенным.

В итоге получается очень удачное блюдо: мягкий картофель, нежная индейка, лёгкая кислинка от огурцов, сладость черри и румяная яичная заливка сверху. Запеканка выходит сочной, ароматной и отлично подходит и для обеда, и для ужина.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 400 г, грудка индейки — 300 г, яйца — 3 шт., майонез — 2 ст. л., помидоры черри — 150 г, маринованные огурцы — 2–3 шт., соль и чёрный перец по вкусу. Картофель отварите в кожуре до готовности, остудите, очистите и нарежьте кубиком. Индейку отварите в подсоленной воде, нарежьте мелким кубиком и вместе с картофелем слегка обжарьте на сковороде до лёгкой румяности. Добавьте нарезанные маринованные огурцы и разрезанные пополам помидоры черри, аккуратно перемешайте. Яйца взбейте с майонезом, солью и перцем. Переложите картофель с индейкой и овощами в форму, залейте яичной смесью и запекайте при 180 °C около 20–30 минут, пока сверху не появится аппетитная золотистая корочка. Дайте немного остыть и подавайте — просто, сытно и очень вкусно.

Ранее мы делились простым рецептом шкмерули вместо гуляша. Курица в сливочно-чесночном соусе — на обед и ужин.

Проверено редакцией
