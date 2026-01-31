Зимняя Олимпиада — 2026
Идеальная капустная начинка для Масленичных блинов. Тушу с томатной пастой и сахаром — получается вкусно, как в детстве

Эта начинка — золотая середина. Она достаточно сытная, чтобы сделать блин полноценной едой, но при этом не тяжела для желудка. А ее естественная сладость отлично сочетается со сметаной или несладким йогуртом.

Для начинки беру половину среднего кочана белокочанной капусты (около 600-700 г), шинкую ее как можно тоньше. Одну крупную морковь тру на крупной терке, а одну луковицу мелко нарезаю. В глубокой сковороде или сотейнике с толстым дном разогреваю 3-4 столовые ложки растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и пассерую еще 5 минут. К овощам выкладываю всю нашинкованную капусту, добавляю 2 столовые ложки томатной пасты, 1 чайную ложку сахара, соль и черный перец по вкусу. Все хорошо перемешиваю, чтобы капуста пропиталась маслом. Затем вливаю на дно примерно 100 мл воды или овощного бульона, накрываю крышкой и томлю на самом медленном огне не менее 30-40 минут, периодически помешивая. Важно, чтобы капуста хорошенько протушилась и стала совсем мягкой. Если жидкость выкипает, можно подливать еще немного воды. За 5 минут до готовности снимаю крышку, чтобы лишняя влага испарилась, и добавляю мелко рубленную зелень укропа. Даю начинке полностью остыть — так она станет еще вкуснее и ее будет удобнее заворачивать в блины.

