30 января 2026 в 20:33

К ужину быстро готовлю салат с красной капустой: элементарный рецепт, даже варить ничего не нужно

Фото: D-NEWS.ru
К ужину быстро готовлю салат с красной капустой: элементарный рецепт, даже варить ничего не нужно. Помимо скорости, салат невероятно полезен: краснокочанная капуста — рекордсмен по содержанию антиоксидантов, витамина С и клетчатки.

Для приготовления понадобятся: 300 г краснокочанной капусты, 1 банка консервированного зеленого горошка, большой пучок смешанной зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 2-3 ст. л. нерафинированного растительного масла, соль по вкусу. Краснокочанную капусту тонко нашинкуйте, немного помните руками с щепоткой соли, чтобы она стала мягче и выделила сок. Зелень мелко порубите. С консервированного горошка слейте жидкость. В салатнике соедините капусту, горошек и зелень. Заправьте маслом, посолите по вкусу, аккуратно перемешайте. Дайте салату постоять 5-10 минут, чтобы вкусы объединились, и сразу подавайте к ужину.

