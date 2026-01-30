Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 22:00

Доллар рухнул ниже 75. Это дно или трамплин, что теперь будет с рублем

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Внебиржевой курс доллара в четверг впервые почти за три года опустился ниже отметки в 75 рублей. Однако в перспективе на динамику могут повлиять несколько факторов. Уже со следующей недели ожидается сокращение предложения валюты, что может ослабить уже рубль. О том, что будет с курсами в ближайшее время, — в материале NEWS.ru.

Что происходит с долларом сейчас

29 января внебиржевой курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года, следует из данных торгов. В моменте курс опускался до 74,96 рубля.

Напомним, что торги долларом США на Московской Бирже были приостановлены летом 2024 года. С этого момента репрезентативный биржевой курс (официальная цена валюты, которая устанавливается на главной бирже по итогам массовых и открытых торгов. — NEWS.ru) доступен только для китайского юаня. Внебиржевой курс доллара к рублю рассчитывается косвенно: через котировки доллара к юаню на международном валютном рынке (Форекс) и официальный курс юаня к рублю, устанавливаемый Московской Биржей.

При этом официальный курс доллара, установленный Банком России на 30 января, составляет 76,02 рубля.

Почему рубль укрепляется

Надо сказать, что ослабление доллара носит фундаментальный характер. По словам заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Фруминой, сегодня мы являемся свидетелями исторического снижения доли американской валюты в международных резервах параллельно с падением ее обменного курса (относительно валют других стран).

«Падение доллара ускоряет переход инвесторов к вложению финансовых ресурсов за пределами США. Биржи в Турции, Бразилии, Южной Африке, Чили, Мексике и Тайване в этом месяце выросли не менее чем на 10% в долларовом выражении, а в Колумбии и Корее — более чем на 20%», — пояснила экономист NEWS.ru.

Текущее укрепление рубля является частью общемирового тренда на снижение американской валюты. С начала года доллар подешевел по отношению к корзине основных валют более чем на 2%.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В четверг рубль продемонстрировал значительный рост, укрепившись к основным валютам на 1–1,72%. Как пояснила в беседе с NEWS.ru глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева, динамику поддерживает и комплекс внутренних факторов.

«На стороне рубля выступают несколько причин — это и продажи валюты регулятором, и высокие процентные ставки в экономике, а также рост нефтяных котировок. Цены на нефть марки Brent приблизились к 70 долларам за баррель», — отметила она.

Впрочем, существует и противоположная точка зрения. Так, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев полагает, что падение курса доллара ниже 75 рублей — это, скорее, следствие временного стечения обстоятельств, нежели признак формирования устойчивого нового ценового уровня.

По его мнению, сейчас движение курсов валют во многом усилено новостным фоном и ожиданиями участников рынка, поэтому динамика выглядит резкой, но не обязательно долгосрочной.

Что будет с курсами валют в феврале

В период с 16 января по 5 февраля Министерство финансов и Банк России осуществляют ежедневные совокупные продажи иностранной валюты и золота на сумму 17,42 млрд рублей. С 6 февраля этот максимальный уровень продаж будет пройден, что приведет к снижению предложения валюты на внутреннем рынке.

Как отметил Астафьев, дальнейшая судьба рубля будет определяться в первую очередь новым балансом спроса и предложения, а не фактом недавнего ослабления доллара как таковым. «Со следующей недели ожидается сокращение объемов предложения, в том числе за счет изменения параметров продаж валюты, что объективно снижает поддержку рубля», — сказал он.

Эксперт добавил, что при таком сценарии текущие уровни могут оказаться временным минимумом и точкой разворота: при восстановлении спроса доллар может быстро вернуться в более широкий диапазон, а рубль — перейти от фазы укрепления к «умеренной коррекции».

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Выдержит ли рубль давление в перспективе

По мнению руководителя АКГ АИП Сергея Елина, ключевые риски для национальной валюты связаны с тремя факторами: предстоящим сокращением объемов валютных интервенций, потенциальным снижением цен на нефть и общей санкционной нагрузкой.

В ближайшие один — три месяца курс, скорее всего, не уйдет значительно ниже 75 рублей за доллар — это, по всей видимости, предел его укрепления на данном этапе, считает эксперт. А вот в течение года тренд с высокой вероятностью развернется, и рубль начнет постепенно слабеть. «Однако сценарий ее резкого обвала в краткосрочной перспективе я не считаю базовым», — резюмировал Елин.

Эту точку зрения разделяет генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов. По его мнению, прогнозы о затяжном ослаблении доллара преждевременны. Нынешнее снижение носит временный характер и будет определяться развитием геополитической ситуации, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

доллар
валюта
курс валют
рубль
Екатерина Свинова
Е. Свинова
