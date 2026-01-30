Зимняя Олимпиада — 2026
Рост числа безработных в Германии испугал правительство

Мерц: рост числа безработных и волна банкротств в ФРГ стали тревожным сигналом

Берлин, Германия Берлин, Германия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рост числа безработных и волна банкротств в Германии стали тревожным сигналом, написал на своей странице в социальной сети X канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он признал, что мер, принятых его правительством для поддержки экономики, пока недостаточно для изменения ситуации.

Увеличение числа безработных до более чем 3 млн является тревожным сигналом. То же касается и банкротств компаний, — уточнил Мерц.

По словам канцлера, подъем экономики должен стать центральной темой этого года. На данный момент власти разрабатывают меры, чтобы побороть негативные экономические данные. Мерц связал ухудшение ситуации с общим кризисом, который переживает Германия.

Правительство уже приняло ряд мер поддержки, но их недостаточно. Текущий экономический кризис в Германии, который изначально был вызван пандемией COVID-19, значительно усугубился после прекращения поставок российского газа, что привело к росту энергетических издержек для промышленности и населения.

Заявления прозвучали на фоне официальной статистики Федерального агентства по трудоустройству, опубликованной 30 января. Согласно отчету, число безработных в январе превысило 3 млн человек, достигнув самого высокого показателя за последние 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Европе наблюдается повальная безработица. Масштабы увольнений в Польше в 2025 году побили все рекорды, обогнав даже показатели кризисного 2008-го. Похожая ситуация наблюдается и в других странах Евросоюза.

