30 января 2026 в 22:45

Снежная лавина обрушила крышу парковки иностранного посольства в Москве

На территории посольства Северной Кореи в российской столице под тяжестью снежных масс на парковке обрушился большой металлический навес, сообщил Telegram-канал SHOT. При падении он повредил не менее 10 припаркованных автомобилей.

Инцидент случился 30 января около 19:30, на Мосфильмовской улице. Прибывшие на место спасатели МЧС столкнулись с неожиданным препятствием. Их не пустили на территорию дипмиссии для оценки последствий и возможного оказания помощи из-за отсутствия специального пропуска. Ситуацию прокомментировал представитель посольства. Он заявил, что никто из людей не пострадал.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что температура в Подмосковье в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, опустится вплоть до −25 градусов. По ее словам, также ожидаются облачность с прояснениями, северный ветер до 11 м/с и снегопады.

До этого научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что на следующей неделе, с 2 по 8 февраля, холодный арктический воздух придет в Калмыкию, Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области. По ее словам, в понедельник и вторник местами там выпадет снег, в ночные часы похолодает до −12 градусов, днем — до −7.

