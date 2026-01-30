«Себе на эпитафию»: Захарова объяснила, зачем Киев снял буквы с монумента

В Киеве произвели демонтаж русскоязычной надписи с монумента «Родина-мать». Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала этот шаг актом вандализма и добавила, что власти, видимо, будут использовать буквы для «своей эпитафии».

Украинские СМИ озвучивали свою версию демонтажа надписи: «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны». По их данным, в украинском музее войны эти слова посчитали пропагандистскими и недопустимыми.

Видимо, себе на эпитафию букв не хватало, — пошутила Захарова.

Монумент «Родина-мать» в Киеве был открыт в 1981 году и долгое время являлся одним из символов Великой Отечественной войны. Демонтаж русскоязычной надписи стал частью масштабной политики дерусификации и пересмотра исторической памяти, проводимой на Украине в последние годы.

Ранее сообщалось, что русскоязычные надписи убрали со стен скульптурной галереи Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Пресс-служба Министерства культуры страны заявила, что материал теперь выставлен «с учетом современного контекста». Аналогичная политика проводится на Украине длительное время и сталкивается с критикой как со стороны жителей, так и общественных деятелей.