Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 23:10

«Себе на эпитафию»: Захарова объяснила, зачем Киев снял буквы с монумента

Захарова: власти Киева сняли буквы с монумента «Родина-мать» себе на эпитафию

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

В Киеве произвели демонтаж русскоязычной надписи с монумента «Родина-мать». Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала этот шаг актом вандализма и добавила, что власти, видимо, будут использовать буквы для «своей эпитафии».

Украинские СМИ озвучивали свою версию демонтажа надписи: «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны». По их данным, в украинском музее войны эти слова посчитали пропагандистскими и недопустимыми.

Видимо, себе на эпитафию букв не хватало, — пошутила Захарова.

Монумент «Родина-мать» в Киеве был открыт в 1981 году и долгое время являлся одним из символов Великой Отечественной войны. Демонтаж русскоязычной надписи стал частью масштабной политики дерусификации и пересмотра исторической памяти, проводимой на Украине в последние годы.

Ранее сообщалось, что русскоязычные надписи убрали со стен скульптурной галереи Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Пресс-служба Министерства культуры страны заявила, что материал теперь выставлен «с учетом современного контекста». Аналогичная политика проводится на Украине длительное время и сталкивается с критикой как со стороны жителей, так и общественных деятелей.

Мария Захарова
МИД РФ
Киев
демонтаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не могла жить без любви»: директор Началовой о ее карьере, болезни, смерти
Мишустин провел масштабную ротацию в Совете по кинематографии
Путин сообщил о высокой выручке России от ВТС
«Всегда рад»: Маск ответил министру обороны Украины на запрос о Starlink
«Безумный месяц»: россиянам рассказали о погоде в феврале
Киевляне скупают наполнители для кошачьих лотков из-за проблем в городе
«Себе на эпитафию»: Захарова объяснила, зачем Киев снял буквы с монумента
Назван наиболее выгодный для США договор с Россией
«Один дома» и другие: какой запомнилась Кэтрин О'Хара — самые яркие фото
Отомстили украинке: Соболенко и Рыбакина сыграют в финале Australian Open
Опубликован список победителей премии «Золотой орел»
Снежная лавина обрушила крышу парковки иностранного посольства в Москве
Рост числа безработных в Германии испугал правительство
Слова прыгуньи в длину о состоянии спорта в России подверглись критике
В Москве временно закрыли станцию на центральном кольце
Путин поставил перед ВПК России новые задачи
Доллар рухнул ниже 75. Это дно или трамплин, что теперь будет с рублем
«Дело не в Косте»: актриса Чиповская о новом назначении Богомолова
Кадыров встретился с дагестанским сенатором
В Минобороны расширили список болезней, запрещающих контракт
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.