Киевляне скупают наполнители для кошачьих лотков из-за проблем в городе

Жители Киева начали массово скупать наполнители для кошачьих туалетов. Причиной стала неработающая канализация во многих домах, что привело к вынужденному поиску альтернативных санитарных решений, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Такой выход был выбран после соответствующих рекомендаций со стороны местных властей. Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов официально советовал горожанам в условиях сбоев в водоснабжении и канализации рыть ямы для туалетов и пользоваться наполнителями для кошачьих лотков.

Жители рассказывают, что им приходится идти на крайние меры, чтобы справляться с бытовыми проблемами из-за отсутствия нормальной канализации. По информации журналистов, они видели нескольких человек с заполненной до отказа наполнителем продуктовой тележкой.

До этого стало известно, что массовые отключения электроэнергии в Киеве привели к резкому росту спроса на дрова и отопительные печи. Частные продавцы взвинтили цены в несколько раз, а объявления о продаже возглавляют топы на онлайн-платформах. При этом государственные магазины предлагают фиксированные цены. Однако там часто возникает дефицит товара. У частников стоимость дров в среднем в два, а то и три раза выше, чем в государственных магазинах.