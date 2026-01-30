«Всегда рад»: Маск ответил министру обороны Украины на запрос о Starlink Маск ответил главе МО Украины Федорову на запрос по использованию Starlink

Основатель SpaceX Илон Маск в социальной сети Х ответил на публичную благодарность со стороны украинского министра обороны Михаила Федорова. Речь идет о сотрудничестве по защите спутниковой системы Starlink.

Всегда рад, — написал миллиардер.

Федоров заявил, что киевские власти взаимодействуют со SpaceX, чтобы предотвратить использование сервиса российской стороной. По его словам, уже предложены конкретные пути решения этой проблемы.

Министр поблагодарил руководство компании, включая президента Гвинн Шотвелл и лично Илона Маска, за оперативную реакцию и начало работы. Он также напомнил, что экстренное развертывание Starlink в Украине в начале полномасштабного конфликта сыграло критически важную роль для обороноспособности страны.

Ранее стало известно, что Илон Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «слюнявым идиотом» после его высказываний о работе спутниковой системы Starlink на Украине. Предпринимателю не понравились заявления политика о том, что Россия якобы использует глобальную спутниковую систему, разработанную компанией SpaceX.