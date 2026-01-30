Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 23:37

«Всегда рад»: Маск ответил министру обороны Украины на запрос о Starlink

Маск ответил главе МО Украины Федорову на запрос по использованию Starlink

Илон Маск Илон Маск Фото: Chip Somodevilla/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Основатель SpaceX Илон Маск в социальной сети Х ответил на публичную благодарность со стороны украинского министра обороны Михаила Федорова. Речь идет о сотрудничестве по защите спутниковой системы Starlink.

Всегда рад, — написал миллиардер.

Федоров заявил, что киевские власти взаимодействуют со SpaceX, чтобы предотвратить использование сервиса российской стороной. По его словам, уже предложены конкретные пути решения этой проблемы.

Министр поблагодарил руководство компании, включая президента Гвинн Шотвелл и лично Илона Маска, за оперативную реакцию и начало работы. Он также напомнил, что экстренное развертывание Starlink в Украине в начале полномасштабного конфликта сыграло критически важную роль для обороноспособности страны.

Ранее стало известно, что Илон Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «слюнявым идиотом» после его высказываний о работе спутниковой системы Starlink на Украине. Предпринимателю не понравились заявления политика о том, что Россия якобы использует глобальную спутниковую систему, разработанную компанией SpaceX.

Илон Маск
Украина
Starlink
благодарность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин провел масштабную ротацию в Совете по кинематографии
Путин сообщил о высокой выручке России от ВТС
«Всегда рад»: Маск ответил министру обороны Украины на запрос о Starlink
«Безумный месяц»: россиянам рассказали о погоде в феврале
Киевляне скупают наполнители для кошачьих лотков из-за проблем в городе
«Себе на эпитафию»: Захарова объяснила, зачем Киев снял буквы с монумента
Назван наиболее выгодный для США договор с Россией
«Один дома» и другие: какой запомнилась Кэтрин О'Хара — самые яркие фото
Отомстили украинке: Соболенко и Рыбакина сыграют в финале Australian Open
Опубликован список победителей премии «Золотой орел»
Снежная лавина обрушила крышу парковки иностранного посольства в Москве
Рост числа безработных в Германии испугал правительство
Слова прыгуньи в длину о состоянии спорта в России подверглись критике
В Москве временно закрыли станцию на центральном кольце
Путин поставил перед ВПК России новые задачи
Доллар рухнул ниже 75. Это дно или трамплин, что теперь будет с рублем
«Дело не в Косте»: актриса Чиповская о новом назначении Богомолова
Кадыров встретился с дагестанским сенатором
В Минобороны расширили список болезней, запрещающих контракт
Проблемы с энергетикой настигли союзника Украины
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.