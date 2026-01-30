«Дело не в Косте»: актриса Чиповская о новом назначении Богомолова Чиповская встала на сторону Богомолова в скандале вокруг назначения

Причиной скандала вокруг назначения режиссера Константина Богомолова на должность и. о. ректора Школы-студии МХАТ является не он сам, а процедура преемственности, заявила актриса Анна Чиповская на торжественной церемонии вручения национальной премии «Золотой орел». Поводом для ее высказывания стало открытое письмо выпускников учебного заведения, которые обратились к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой отменить данное решение, передает корреспондент NEWS.ru.

Я к переменам отношусь очень хорошо и я думаю, что дело здесь не в Богомолове. Мы с Костей пять спектаклей в свое время сделали. Я думаю, что дело здесь в том, что существует определенная процедура преемственности. Она действительно существует. Как показалось создателям письма, Костя этой преемственностью не обладает, что во многом правда. Но я считаю, что такие вещи, как «отмены», это бессмыслица, — отметила она.

Ранее выпускники МХАТа заявили, что кандидатура Богомолова нарушает традиции преемственности. Они попросили назначить ректором человека, чья жизнь и карьера связаны с их учебным заведением.