30 января 2026 в 18:56

Сытно, сочно и ни грамма майонеза: хрустящий салат «Без лишнего» с говядиной, сразу и белок и овощи

Фото: D-NEWS.ru
Хрустящий салат «Без лишнего» с говядиной — лёгкий, но при этом очень насыщенный по вкусу салат, который хочется готовить снова и снова. Хрустящие овощи, нежная говядина и пикантная заправка делают его идеальным и для будней, и для праздничного стола. В результате получается свежий, яркий и сбалансированный салат — не перегружает, отлично насыщает и выглядит аппетитно уже с первой вилки.

Ингредиенты: говядина варёная — 200 г, сладкий перец — 200 г, свежий огурец — 200 г, морковь по-корейски — 200 г, белокочанная капуста — 200 г. Для соуса: французская горчица — 1 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., соевый соус — 3 ст. л.

Говядину, перец и огурец нарезаем соломкой, капусту тонко шинкуем и соединяем с морковью по-корейски. Всё аккуратно перемешиваем. Для заправки смешиваем горчицу, соевый соус и растительное масло до однородности, затем заправляем салат и ещё раз gently перемешиваем. Подаём сразу — свежий вкус здесь решает.

Ранее мы делились рецептом из свёклы, мандарина и творожного сыра. Никто не ожидал, а от этого салата не оторваться. Попробуете 1 раз и он точно станет любимым.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
