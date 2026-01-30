Зимняя Олимпиада — 2026
Свёкла, мандарин и творожный сыр: никто не ожидал, а от этого салата не оторваться. Попробуете 1 раз и он точно станет любимым

Фото: D-NEWS.ru
Нарежьте свёклу, добавьте сочный мандарин и кремовый творожный сыр — и за 5 минут получится салат, который выглядит эффектно и съедается до последнего листика. Лёгкий, свежий и очень бодрящий, он отлично подходит для быстрого обеда или ужина без тяжести.

Получается яркая и гармоничная вкуснятина: сладковатая свёкла, освежающая кислинка мандарина, пряная рукола и нежный творожный сыр, а мёдово-горчичная заправка собирает всё в один идеальный вкус.

Для приготовления вам понадобится: рукола — 1 горсть, свёкла отварная или запечённая — 1 шт., мандарин — 1–2 шт., творожный сыр — 100 г, мёд — 1 ч. л., оливковое или кунжутное масло — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., сок ½ мандарина. Свёклу нарежьте тонкими ломтиками, мандарины очистите и разберите на дольки. Выложите на тарелку руколу, сверху распределите свёклу и мандарин, добавьте творожный сыр. Для заправки смешайте мёд, масло, горчицу и мандариновый сок, полейте салат прямо перед подачей и сразу подавайте.

Ранее мы делились рецептом вкусной и лёгкой «Мимозы». Она не жирная, с тунцом и крем-соусом из авокадо.

Проверено редакцией
салаты
свекла
мандарины
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
