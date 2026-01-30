Зимняя Олимпиада — 2026
В фаворитах: рецепт тефтелей с рисом в томатной подливке

Хотите приготовить что-то вкусное сытное без лишних хлопот? Тефтели с рисом в томатной подливке — это то, что вам нужно.

Смешайте фарш (500 г) с отварным рисом (100 г) — это будет сочная основа наших тефтелей. Сформируйте из массы аккуратные шарики и обжарьте их на хорошо разогретой сковороде до аппетитной золотистой корочки со всех сторон. Потом временно уберите на тарелку.

Не торопитесь мыть сковороду! На оставшемся после тефтелей ароматном масле обжарьте нарезанный лук (1 шт.) и натертую морковь (1 шт.) до мягкости. Добавьте томатную пасту (2 ст. л.), слегка обжарьте ее вместе с овощами, чтобы раскрылся вкус, а затем влейте бульон или воду (500 мл), создавая основу для насыщенной подливки.

Верните тефтели с рисом в сковородку, убавьте огонь и томите под крышкой около получаса. В самом конце — секретная щепотка сахара, которая сбалансирует кислоту, и горсть свежей зелени. Результат — нежные, сочные тефтели с рисом в густой, сладковато-пряной подливке, от которой невозможно отказаться!

