«Глубокое взаимное доверие»: в Японии оценили просьбу Трампа к Путину

Просьба президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину о приостановке ударов по целям в Киеве говорит об исключительно высоком уровне доверия между ними, заявил в беседе с Asahi Shimbun экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато. Тот факт, что президент РФ согласился, свидетельствует о хороших отношениях между двумя политиками, уверен дипломат.

Личные доверительные отношения между Путиным и Трампом находятся на исключительно высоком уровне. <...> Оба лидера действуют, опираясь на глубокое взаимное доверие, — подчеркнул японский аналитик.

Ранее Трамп заявил о хороших шансах добиться мирной сделки по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По мнению хозяина Белого дома, в переговорном процессе также наблюдается большой прогресс. Кроме того, республиканец похвалил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа за работу.

В ночь на 30 января президент США сообщил, что обратился с личной просьбой к Путину не наносить удары по объектам в Киеве и ряде других городов Украины до 1 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала, и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров в Абу-Даби.