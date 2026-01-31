Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 11:22

«Глубокое взаимное доверие»: в Японии оценили просьбу Трампа к Путину

Японский аналитик Сато: просьба Трампа к Путину отражает высокий уровень доверия

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Просьба президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину о приостановке ударов по целям в Киеве говорит об исключительно высоком уровне доверия между ними, заявил в беседе с Asahi Shimbun экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато. Тот факт, что президент РФ согласился, свидетельствует о хороших отношениях между двумя политиками, уверен дипломат.

Личные доверительные отношения между Путиным и Трампом находятся на исключительно высоком уровне. <...> Оба лидера действуют, опираясь на глубокое взаимное доверие, — подчеркнул японский аналитик.

Ранее Трамп заявил о хороших шансах добиться мирной сделки по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По мнению хозяина Белого дома, в переговорном процессе также наблюдается большой прогресс. Кроме того, республиканец похвалил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа за работу.

В ночь на 30 января президент США сообщил, что обратился с личной просьбой к Путину не наносить удары по объектам в Киеве и ряде других городов Украины до 1 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала, и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров в Абу-Даби.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защита рекордсмена-взяточника обжалует изъятие его активов
Российская армия освободила два села в зоне СВО
Часть состояния экс-главы ГАИ перейдет государству
Обвиняемый в убийстве главы UnitedHealthcare избежал смертной казни
МИД России предложил Украине лучшую гарантию безопасности
Илон Маск сделал неожиданное заявление о мировой экономике
Россиянам выдвинули новые обвинения за тайную операцию СБУ
На съемочную группу российского канала напали в Чили
Поиск провалившихся под лед детей в Брянске осложнился из-за непогоды
Звезд турецкого шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках
Москвич задушил знакомую и бросил ее тело в квартире
В Госдуме раскрыли сценарий будущих отношений между Россией и Европой
Россиянин вышел из тюрьмы и потребовал 111 трлн рублей
Волчанск, Закотное, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 января
Уничтожение российским дроном истребителя F-16 попало на видео
«Глубокое взаимное доверие»: в Японии оценили просьбу Трампа к Путину
Трамп приказал разработать план атаки на Иран
Почему не работает WhatsApp 31 января: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Магнитные бури сегодня, 31 января: что завтра, боли, пониженное давление
В США раскусили Трампа с «миротворческой» авантюрой в секторе Газа
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.