31 января 2026 в 08:10

Жареная печень с луком: 5 лучших рецептов — будет мягкая и без горечи

Жареная печень: лучшие рецепты
Жареная печень с луком — блюдо с репутацией капризного. Стоит передержать продукт на сковороде или добавить соль не вовремя, и вместо сочного ужина получается жесткая, сухая текстура с выраженной горечью. При этом сама печень — один из самых благодарных субпродуктов: она готовится быстро, сочетается с простыми ингредиентами и легко вписывается как в повседневное меню, так и в более сытные домашние обеды.

В этой подборке собраны пять рецептов, в которых печень получается мягкой и ароматной: от кавказского варианта с пряностями до венгерского жаркого с паприкой и овощами.

Нежная печень по-кавказски с пряным кориандром

В кавказской традиции печень готовят так, чтобы она оставалась максимально мягкой. Возьмите примерно 600 г говяжьей или бараньей печени, тщательно очистите ее от всех пленок и нарежьте аккуратными кусочками толщиной около 1–1,5 сантиметров. Чтобы убрать специфический привкус, замочите субпродукт в 300 мл холодного молока на полчаса, а затем обязательно обсушите бумажным полотенцем.

Сначала на 3–4 ст. л. подсолнечного масла обжарьте 4 крупные луковицы, нарезанные полукольцами, до золотистого состояния и временно уберите их со сковороды. На сильном огне быстро обжарьте кусочки печени по 2 минуты с каждой стороны. Только после появления румяной корочки верните лук обратно, всыпьте щепотку соли, черный перец и половину чайной ложки молотого кориандра вместе с сушеным чесноком. Прогрейте все вместе еще одну минуту и немедленно подавайте к столу, пока блюдо сохраняет свою нежную текстуру.

Простой рецепт жареной печени Простой рецепт жареной печени Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Классическая экспресс-печень с золотистым луком за 15 минут

Этот рецепт станет вашим спасением, когда время на готовку ограничено. Для него идеально подойдет 500 г куриной печени, так как она готовится быстрее говяжьей. Промойте продукт, удалите лишние жилки и разрежьте крупные куски пополам.

На сковороде с 2 ст. л. подсолнечного масла обжарьте 2 большие головки репчатого лука, нарезанного полукольцами, до мягкости в течение 5–7 минут. Переложите лук на тарелку, а в ту же раскаленную сковороду выложите печень в один слой. Жарьте ее на интенсивном огне около 4 минут, постоянно помешивая, потом посолите и поперчите по вкусу. Верните обжаренный лук к печени, перемешайте лопаткой и подержите на огне буквально 60 секунд. Главное в этом способе — не передержать продукт, иначе он станет сухим. Сразу снимайте с плиты и наслаждайтесь мягким вкусом.

Изысканная говяжья печень с шампиньонами и сливками

Сочетание грибов и субпродуктов считается классикой высокой кухни. Возьмите 500 г говяжьей печени, избавьте ее от желчных протоков, нарежьте средними ломтиками и залейте 250 мл молока на 40 минут для идеальной мягкости.

Пока мясо маринуется, нарежьте 2 луковицы полукольцами и 200 г свежих шампиньонов тонкими пластинками. Обсушенную печень обжарьте порциями на 2 ст. л. масла по 3 минуты с каждой стороны до корочки и выложите на блюдо. В той же сковороде доведите до готовности лук и грибы, пока из последних не испарится вся лишняя влага.

Соедините все компоненты, добавьте соль, чайную ложку паприки и 4 столовые ложки жирной сметаны или сливок. Накройте крышкой и потомите на медленном огне всего 2-3 минуты. Сливки создадут нежнейший соус, который идеально дополнит любой гарнир.

Блюда с жареной печенью Блюда с жареной печенью Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пряный рис с куриной печенью по-креольски в одной сковороде

Луизианский стиль приготовления подразумевает яркие специи и удобство «одной посуды». Мелко нарежьте 1 крупную луковицу и 1 красный болгарский перец. В глубоком сотейнике разогрейте 2 ст. л. подсолнечным масла и пассеруйте овощи до прозрачности. К ним добавьте 300 г подготовленной куриной печени и жарьте 5 минут на сильном огне до румяности. Приправьте массу паприкой, сушеным чесноком и орегано (примерно по половине чайной ложки каждой специи). Всыпьте в сотейник 200 г длиннозерного риса и перемешайте, чтобы он впитал ароматное масло. Залейте все 400 мл горячего куриного бульона, накройте крышкой и томите на минимальном огне около 15–20 минут. Когда жидкость полностью впитается, посыпьте блюдо горстью рубленой петрушки.

Это полноценный и очень сытный ужин, не требующий дополнительных усилий.

Сочное венгерское жаркое с обилием овощей и паприки

Венгерский рецепт отличается особым способом работы со специями. Подготовьте 600 г печени (говяжью нарежьте брусочками, куриную — пополам). На 3 ст. л. масла обжарьте до золотистости 2 крупные луковицы. Уберите сковороду с огня и вмешайте в масло 1 ст. л. качественной сладкой паприки — она должна раствориться в жире.

Верните на огонь, выложите печень и обжаривайте на максимальном пламени 5 минут. Следом закиньте 2 нарезанных болгарских перца и 1 крупный помидор, с которого предварительно нужно снять кожицу. Влейте 100 мл воды, посолите по вкусу и оставьте под крышкой на 5 минут. В финале выдавите 2 зубчика чеснока и добавьте щепотку черного перца. Благодаря овощам и паприке получается густой, насыщенный соус, а сама печень буквально тает во рту.

Анастасия Фомина
А. Фомина
