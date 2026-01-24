Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 16:05

Жареная печень с луком: самый быстрый рецепт! 15 минут — и готово

Жареная печень с луком: простой рецепт Жареная печень с луком: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жареная печень с луком — классическое блюдо, которое выручает, когда нужно приготовить сытный ужин без лишних хлопот. При правильной обжарке печень остается нежной, без горечи и сухости, а лук добавляет сладость и аромат. Главное — соблюдать простые правила и не передерживать продукт на сковороде.

Возьмите 500 г куриной или говяжьей печени, тщательно промойте ее под холодной водой и удалите пленки и прожилки. Нарежьте печень кусками среднего размера, чтобы они прожаривались равномерно. Очистите 2 крупные луковицы и нарежьте их полукольцами. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла и выложите лук. Обжаривайте его на среднем огне 5–7 минут, пока он не станет мягким и золотистым. Переложите лук на тарелку.

В ту же сковороду выложите печень одним слоем и жарьте 3-4 минуты, не накрывая крышкой. Переверните кусочки, посолите, поперчите и готовьте еще 2-3 минуты. Верните лук в сковороду, аккуратно перемешайте и прогрейте все вместе 1 минуту. Снимите с огня и сразу подавайте.

  • Совет: не солите печень заранее, чтобы она не стала жесткой.

Свиные ребрышки в «умном» маринаде: быстро и очень вкусно!

Читайте также
Готовлю этот баварский салат вместо ужина: основа — картошка и колбаски. Сытный и очень вкусный
Общество
Готовлю этот баварский салат вместо ужина: основа — картошка и колбаски. Сытный и очень вкусный
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Семья и жизнь
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Творожные трубочки — домашнее печенье к чаю за 30 минут: простой рецепт из пачки творога
Общество
Творожные трубочки — домашнее печенье к чаю за 30 минут: простой рецепт из пачки творога
Магазинное больше не купите: печенье на скорую руку — тает во рту!
Семья и жизнь
Магазинное больше не купите: печенье на скорую руку — тает во рту!
Самая сочная мясная начинка для пирожков: простой секрет вкусной выпечки
Семья и жизнь
Самая сочная мясная начинка для пирожков: простой секрет вкусной выпечки
печень
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепт
ужины
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тайны следствия», шоу «Дуэты», отказ от Москвы: как живет Анна Ковальчук
Сын Олейникова назвал дату и место прощания с режиссером
Мирошник обвинил Киев в ударе по медикам в день переговоров в Абу-Даби
Переговоры по Украине в Абу-Даби «прошли конструктивно»
«Мне нельзя говорить вам об этом»: Трамп конфисковал нефть Венесуэлы
Умер депутат Мособлдумы Максимович
Клебо взял первенство в рамках этапа Кубка мира
Добавляю в фарш к макаронам лесные грибы — мой проверенный союз
Паста по-домашнему, но с изюминкой — фарш, томленный в винном соусе
Шеф-повар из Асбеста с 17-летним стажем получил три медали за разгром ВСУ
Ученые выяснили, имеет ли значение размер мужского детородного органа
Волочковой на 50-летие подарили 10 млн рублей на апгрейд
Убийство медиков и адская мясорубка: новости СВО к вечеру 24 января
Врач объяснил, сколько чашек капучино в день можно беременным
Боец ММА отделал соседа из-за шума и пообещал пристрелить его семью
Правительство предложило ввести обязательную геномную регистрацию военных
Самый дорогой тур в России оказался в 900 раз дороже самого дешевого
В Китае разворачивается громкий коррупционный скандал
Стала известна дата премьеры «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Политолог назвал последствие для Евросоюза из-за финансирования Украины
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.