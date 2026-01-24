Жареная печень с луком: самый быстрый рецепт! 15 минут — и готово

Жареная печень с луком — классическое блюдо, которое выручает, когда нужно приготовить сытный ужин без лишних хлопот. При правильной обжарке печень остается нежной, без горечи и сухости, а лук добавляет сладость и аромат. Главное — соблюдать простые правила и не передерживать продукт на сковороде.

Возьмите 500 г куриной или говяжьей печени, тщательно промойте ее под холодной водой и удалите пленки и прожилки. Нарежьте печень кусками среднего размера, чтобы они прожаривались равномерно. Очистите 2 крупные луковицы и нарежьте их полукольцами. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла и выложите лук. Обжаривайте его на среднем огне 5–7 минут, пока он не станет мягким и золотистым. Переложите лук на тарелку.

В ту же сковороду выложите печень одним слоем и жарьте 3-4 минуты, не накрывая крышкой. Переверните кусочки, посолите, поперчите и готовьте еще 2-3 минуты. Верните лук в сковороду, аккуратно перемешайте и прогрейте все вместе 1 минуту. Снимите с огня и сразу подавайте.

Совет: не солите печень заранее, чтобы она не стала жесткой.

