Рис с печенью по-креольски: простой и сытный ужин в одной сковороде

Этот рецепт — визитная карточка уличной кухни Луизианы: сытный, пряный и невероятно ароматный. Блюдо готовится быстро, в одной сковороде, и не требует сложных ингредиентов.

Нарежьте одну крупную луковицу и один болгарский перец мелкими кубиками. Разогрейте в глубокой сковороде или сотейнике 2 ст. л. растительного масла и обжарьте овощи до мягкости. Добавьте 300 г промытой куриной печени, нарезанной на кусочки, и обжаривайте на сильном огне 4–5 минут, пока не появится румяная корочка. Посолите, поперчите, добавьте по половине чайной ложки паприки, сушеного чеснока и орегано.

Всыпьте в сковороду стакан длиннозерного риса, перемешайте с печенью и овощами, чтобы каждое зерно покрылось маслом. Залейте двумя стаканами кипящего куриного бульона или воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15–20 минут, пока рис не впитает всю жидкость. В конце добавьте горсть свежей рубленой петрушки.

Совет: для пикантности добавьте в блюдо щепотку кайенского перца или пару капель острого соуса прямо перед подачей.

