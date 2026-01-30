Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте все, что знали: единственный способ сварить рассыпчатый рис

Забудьте все, что знали: единственный способ сварить рассыпчатый рис
Хотите, чтобы рис не слипался и был зернышко к зернышку? Весь секрет — в уважении к простому злаку и понимании его природы. Раскрываем секреты рассыпчатого риса!

Насыпьте длиннозерный рис, например, басмати, в миску и залейте прохладной водой. Бережно перемешайте, слейте воду и повторяйте, пока вода не потеряет мутность. Промытый рис переложите в кастрюлю с тяжелым дном, это важно для равномерного прогрева. Залейте строго отмеренной водой: на один объем риса — два объема воды. Это священная пропорция, которую не стоит нарушать.

Теперь включите сильный огонь и, не закрывая крышкой, дождитесь первых крупных пузырей. Потом убавьте пламя до минимума, плотно закройте крышку и варите 15-20 минут не заглядывая и не помешивая. Огонь должен быть очень слабым. Потом снимите кастрюлю с плиты, но не спешите открывать. Пусть рис еще 10 минут постоит под крышкой. И только тогда поднимите ее и взрыхлите содержимое вилкой, отделяя пушистые зерна.

Полезные советы и маленькие хитрости:

  • Попробуйте заменить часть воды на слабый куриный или овощной бульон.

  • После промывания слегка обжарьте крупу на сухой сковороде до легкой прозрачности — это укрепит оболочку.

  • А если бросить в воду вместе с рисом щепотку шафрана или куркумы, вы получите не только рассыпчатый, но и золотистый, праздничный гарнир.

Помните, рис не любит суеты. Он требует спокойствия, точности и терпения.

