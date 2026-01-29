Печень с луком и грибами — сочная и мягкая: секрет, о котором молчат повара

Сочетание печени, жареного лука и грибов считается одним из самых удачных. Грибы добавляют блюду насыщенность, лук — сладость, а печень при правильной обжарке остается нежной и сочной.

Возьмите около 500 г говяжьей печени, промойте, удалите пленки и желчные протоки, нарежьте на средние кусочки и залейте стаканом молока — оставьте на 40 минут. Тем временем две крупные луковицы нарежьте полукольцами, а пару сотен граммов свежих шампиньонов — пластинками.

Обсушите печень бумажным полотенцем. В хорошо разогретой сковороде с парой столовых ложек растительного масла быстро обжарьте ее порциями на сильном огне — буквально по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переложите в тарелку. В ту же сковороду отправьте лук, обжаривайте до мягкости, затем добавьте грибы и готовьте, пока они не подрумянятся. Верните печень обратно, приправьте солью, молотым черным перцем и чайной ложкой паприки для аромата, аккуратно все перемешайте и прогрейте вместе пару минут.

Совет: для нежного соуса в конце добавьте в сковороду 3–4 столовые ложки сметаны или сливок, дайте немного потушиться.

