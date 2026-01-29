Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 11:23

Белоголовцев изменился до неузнаваемости на фоне перенесенного инсульта

Изменившийся Белоголовцев предстал перед зрителями после инсульта

Сергей Белоголовцев Сергей Белоголовцев Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев вышел в публичное пространство после инсульта: он принял участие в шоу «Звезды сошлись». По его словам, болезнь сильно сказалась на его внешности и жизни.

Никакого стресса не было, алкоголя не было, видимо, накопленная негативная энергия взорвала мне мозг. <…> Иногда уставал, иногда не высыпался. Давление прыгало давно. Не очень тщательно следил за ним. Все, кто не хочет получить инсульт, бегом к кардиологу, — сказал Белоголовцев.

Ранее актер рассказал, как он перенес инсульт в ванной во время влажной уборки. По его словам, артист поскользнулся, упал на заднюю часть и наклонился набок. В итоге он провел четыре часа на полу, пока его не нашла сестра.

До этого стало известно, что казахстанский актер Мурат Бисенбин ушел из жизни в возрасте 53 лет. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием поджелудочной железы, а недавно перенес инсульт. Бисенбин снялся в десятках кинокартин и сериалов, широкую популярность и признание ему принесла роль в фильме «Рэкетир».

