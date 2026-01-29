Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 11:41

В Минтрансе не исключили корректировки в расписании полетов в Москве

Минтранс: в Москве могут скорректировать расписание авиарейсов из-за снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Московские аэропорты могут внести корректировки в расписание рейсов на прилет и на вылет из-за снегопада, сообщили Telegram-канале Минтранса РФ. В обеспечении безопасности полетов задействованы сотни единиц спецтехники.

Сильный снегопад продолжается. Непогода может влиять на работу воздушного транспорта. Не исключены корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, отмены рейсов. Следите за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков, — уточнили в ведомстве.

В Минтрансе сообщили, что в аэропортах продолжается очистка, чтобы минимизировать отклонения в расписании. В ночь на 29 января было проведено 19 чисток взлетно-посадочных полос, добавили в ведомстве.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве в два раза превысила норму. Он добавил, что средняя высота сугробов достигла 60 сантиметров.

Также сообщалось, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме. Несмотря на обильный снегопад в Москве и области, рейсы выполняются строго по расписанию. В Минтрансе заверили, что мониторят обстановку в регионе.

Минтранс
Москва
снегопады
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились жуткие подробности убийства жительницы Дагестана
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер Цимбаев согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.