В Минтрансе не исключили корректировки в расписании полетов в Москве

Московские аэропорты могут внести корректировки в расписание рейсов на прилет и на вылет из-за снегопада, сообщили Telegram-канале Минтранса РФ. В обеспечении безопасности полетов задействованы сотни единиц спецтехники.

Сильный снегопад продолжается. Непогода может влиять на работу воздушного транспорта. Не исключены корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, отмены рейсов. Следите за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков, — уточнили в ведомстве.

В Минтрансе сообщили, что в аэропортах продолжается очистка, чтобы минимизировать отклонения в расписании. В ночь на 29 января было проведено 19 чисток взлетно-посадочных полос, добавили в ведомстве.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве в два раза превысила норму. Он добавил, что средняя высота сугробов достигла 60 сантиметров.

Также сообщалось, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме. Несмотря на обильный снегопад в Москве и области, рейсы выполняются строго по расписанию. В Минтрансе заверили, что мониторят обстановку в регионе.