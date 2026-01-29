Быстрее звука: печенье «Взлетное» — всего 4 ингредиента, готово за 15 минут

Когда гости на пороге или просто захотелось домашнего уюта без лишних трат, этот рецепт из четырех базовых продуктов становится настоящим спасением.

Для приготовления этой экспресс-выпечки возьмите 100 г мягкого сливочного масла и разотрите его в миске с 100 г сахара. В получившуюся массу разбейте 2 куриных яйца и тщательно взбейте все венчиком или обычной вилкой до однородного состояния. Теперь постепенно всыпайте 350 г пшеничной муки, замешивая эластичное и мягкое тесто. Можно добавить каплю ванильного экстракта, чтобы печенье пахло приятнее.

Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм и вырежьте формочками или обычным стаканом небольшие заготовки. Выложите их на противень с пергаментом и отправляйте в разогретую до 180°C духовку. Всего через 10–12 минут, как только края станут золотистыми, доставайте противень.

Совет: чтобы печенье выглядело нарядно, перед выпечкой посыпьте его сверху небольшим количеством сахара или мака.

Почему вам стоит приготовить булгур на гарнир, читайте в нашей статье.