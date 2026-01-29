Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 09:00

Названа особенность переданных Украине французских дронов Rodeur

Военэксперт Кнутов: композитные материалы дронов Rodeur делают их малозаметными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Композитные материалы французского дрона Rodeur делают его малозаметным, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Франция передала Вооруженным силам Украины пробную партию таких БПЛА с целью испытаний в реальных боевых условиях.

Дроны Rodeur переданы Украине небольшой пробной партией. Французы хотят посмотреть, как они будут вести себя в реальных боевых условиях. Если нужно, что-то изменят, доработают и потом уже будут запускать в серию. В дроне используются композитные материалы. Скорее всего, об этом не пишут производители, но существует вероятность того, что Rodeur будет наводиться за счет соответствующих систем. Здесь вопросы первостепенные: это использование композитных материалов для того, чтобы снизить радиолокационную заметность, плюс шифрование радиосигнала, чтобы не могли подавить системы РЭБ. Потому что наши комплексы сейчас считаются одними из лучших в мире, — пояснил Кнутов.

Он также уточнил летно-технические характеристики беспилотника, которые определяют его возможности на поле боя. По словам военэксперта, продолжительность полета Rodeur — до пяти часов, а его максимальная скорость — около 120 км/ч.

Rodeur выпускается в двух вариантах. Он может выступать в роли разведчика либо как дрон-камикадзе. То есть боевая часть вставляется в нос, и он используется как барражирующий боеприпас. А другой дрон, например, такого же типа с тепловизионной видеокамерой может контролировать действия этого БПЛА-камикадзе и вести разведку на территории над объектами противника. Он может находиться в воздухе пять часов, средняя скорость получается 100 км/ч. Максимальная, может быть, где-то 120–130 км/ч, — резюмировал Кнутов.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники в Москве Максим Кондратьев заявил, что дроны Rodeur можно применять для разведки и в качестве камикадзе, а его поставки никак не отразятся на боевых действиях и расстановке сил в зоне СВО. Он отметил, что такой комплекс весит около 4 кг.

СВО
БПЛА
Франция
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы произошла поножовщина
Россиянин погиб при пожаре на ТЭЦ
Цены на золото и серебро превысили исторические максимумы
Юрист назвала топ-5 схем обмана, которые лидировали в 2025 году
В Омске троллейбус сбил 11-летнего мальчика
Минтруд Кузбасса взялся за оскандалившийся интернат
Полицейские спасли раненую сову
Патрушев высказался об обеспечении безопасности Индийского океана
НАТО заподозрили в подготовке к конфликту с Россией
Горслужбы Москвы рассказали, как борются с последствиями мощного снегопада
Юрист дал совет бизнесу, работающему на «упрощенке»
Федеральная резервная система США взяла паузу в снижении процентных ставок
СК поделился подробностями смертельного ДТП с туристами на Байкале
Известного российского хоккеиста вывели из состава клуба НХЛ
Названа особенность переданных Украине французских дронов Rodeur
ВСУ атаковали курское приграничье с помощью артиллерии
Белый дом анонсировал таинственное заявление Трампа
Общественница связала нежелание россиянок рожать с жадностью
Белый дом поменял правила ядерной безопасности
«Смело со стороны Мерца»: исчезновение Украины сочли возможным к 2027 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.