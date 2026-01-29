Названа особенность переданных Украине французских дронов Rodeur

Композитные материалы французского дрона Rodeur делают его малозаметным, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Франция передала Вооруженным силам Украины пробную партию таких БПЛА с целью испытаний в реальных боевых условиях.

Дроны Rodeur переданы Украине небольшой пробной партией. Французы хотят посмотреть, как они будут вести себя в реальных боевых условиях. Если нужно, что-то изменят, доработают и потом уже будут запускать в серию. В дроне используются композитные материалы. Скорее всего, об этом не пишут производители, но существует вероятность того, что Rodeur будет наводиться за счет соответствующих систем. Здесь вопросы первостепенные: это использование композитных материалов для того, чтобы снизить радиолокационную заметность, плюс шифрование радиосигнала, чтобы не могли подавить системы РЭБ. Потому что наши комплексы сейчас считаются одними из лучших в мире, — пояснил Кнутов.

Он также уточнил летно-технические характеристики беспилотника, которые определяют его возможности на поле боя. По словам военэксперта, продолжительность полета Rodeur — до пяти часов, а его максимальная скорость — около 120 км/ч.

Rodeur выпускается в двух вариантах. Он может выступать в роли разведчика либо как дрон-камикадзе. То есть боевая часть вставляется в нос, и он используется как барражирующий боеприпас. А другой дрон, например, такого же типа с тепловизионной видеокамерой может контролировать действия этого БПЛА-камикадзе и вести разведку на территории над объектами противника. Он может находиться в воздухе пять часов, средняя скорость получается 100 км/ч. Максимальная, может быть, где-то 120–130 км/ч, — резюмировал Кнутов.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники в Москве Максим Кондратьев заявил, что дроны Rodeur можно применять для разведки и в качестве камикадзе, а его поставки никак не отразятся на боевых действиях и расстановке сил в зоне СВО. Он отметил, что такой комплекс весит около 4 кг.