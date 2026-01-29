Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 08:14

Одна категория пенсионеров в России получит надбавку

Россияне старше 80 лет получат повышенную пенсию с 1 февраля

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
С 1 февраля россияне, достигшие 80-летнего возраста, начнут получать проиндексированную надбавку к страховой пенсии, рассказала ТАСС юрист Мария Акатнова. Размер фиксированной выплаты по старости был планово увеличен на 7,6%.

Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169 рублей, — пояснила эксперт.

Теперь базовая часть пенсии для этой категории граждан удваивается согласно законодательству, что гарантирует существенную прибавку к ежемесячному доходу пожилых людей. Кроме того, с начала 2026 года выросла и специальная надбавка за уход, которая теперь составляет 1413 рублей. Эти изменения вступают в силу автоматически, поэтому пенсионерам не требуется подавать дополнительные заявления в социальные фонды.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%, что превысит уровень фактической инфляции за прошлый год. Министр труда Антон Котяков подчеркнул, что увеличение выплат напрямую привязано к росту прожиточного минимума.

