Уехавший в США актер Бурковский публично обратился к министру культуры РФ Актер Бурковский обратился к Любимовой с критикой назначения Богомолова во МХАТ

Уехавший в США российский актер Андрей Бурковский выступил с критикой назначения режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он присоединился к открытому письму студентов и педагогов, адресованному министру культуры Ольге Любимовой. По его мнению, руководить заведением должен человек изнутри, который постепенно продвигался к этой должности, а не тот, кого назначили.

Очень горжусь студентами своей школы, не знаю, кто сформулировал текст письма, но он очень точный и профессиональный. Есть процесс становления ректором, почему нужно заходить сверху, мне непонятно, тем более не прошло и 40 дней со смерти моего, не побоюсь этого слова, Великого Мастера, — написал Бурковский.

Хотя Бурковский отмечает, что работал с Богомоловым и дорожит этим опытом, он считает такую форму назначения «неуважением ко всем, кто много лет строил лучшую актерскую школу в мире». Актер подчеркнул, что не боится критики в свой адрес из-за переезда в США, и выразил надежду, что Министерство культуры прислушается к просьбе коллектива.

Ранее сообщалось, что выпускники Школы-студии МХАТ попросили министра культуры Ольгу Любимову пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова на пост и. о. ректора. В своем открытом письме, опубликованном актером и выпускником студии Антоном Шагиным, они выступают против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер.