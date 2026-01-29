Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 09:11

Патрушев высказался об обеспечении безопасности Индийского океана

Патрушев: Россия и Оман совместно смогут обеспечить мир в Индийском океане

Военно-морские учения Ирана, России и Омана в Индийском океане Военно-морские учения Ирана, России и Омана в Индийском океане Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россия и Оман способны совместно внести значимый вклад в поддержание мира и стабильности в Индийском океане, заявил председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев. По его словам, у двух стран есть серьезные предпосылки для расширения партнерства в военно-морской и гражданской морской сферах.

Наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к развитию. Убежден, что наше партнерство на морях будет выстраиваться в таком же ключе, — сказал Патрушев.

Он уточнил, что сочетание морского опыта РФ и географического положения Омана дают прочную основу для углубления взаимодействия.

Ранее сообщалось, что секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу возглавил российскую делегацию в Омане. В ходе визита планировались переговоры с руководством страны по вопросам двустороннего взаимодействия в сфере безопасности и стратегических проектов.

Позже Шойгу заявил, что во время визита российской межведомственной делегации в Оман обсуждалось военно-техническое сотрудничество между странами. По его словам, также рассматривались вопросы взаимодействия в финансовой и банковской сферах, в области космоса и мирного атома.

