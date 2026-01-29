Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 08:35

Житель Нью-Йорка попытался протаранить синагогу на машине

В Нью-Йорке непризнанный иудей попытался протаранить синагогу на машине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Бруклине арестован водитель, который несколько раз протаранил вход в штаб-квартиру Всемирного центра Хабад Любавич на машине, сообщает New York Post. Седан Honda на полной скорости четыре раза въехал в двери синагоги, в то время как внутри находились тысячи прихожан, отмечавших священный день Юд-Шват.

В результате инцидента двери здания были сорваны с петель, однако по счастливой случайности никто из присутствующих не пострадал. После задержания водитель вел себя агрессивно и пытался оправдаться случайностью. Полицейским он также заявил о технической неисправности автомобиля, однако правоохранительные органы продолжают проверку всех версий, включая умышленное нападение.

Свидетели опознали в водителе человека, который в последние месяцы часто появлялся в еврейских центрах Нью-Джерси, выдавая себя за иудея. Они утверждают, что мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем и незадолго до инцидента пытался договориться о переходе в новую веру в одной из ешив, но получил отказ. Представители общины Хабад выразили глубокую обеспокоенность произошедшим, назвав атаку преднамеренной.

Мы знаем, насколько опасно быть евреем сегодня во всем мире. Мы обеспокоены тем, что этот человек намеревался сделать, — заявил журналистам представитель центра Яаков Бехрман.

Ранее неизвестный мужчина забрался на балкон второго этажа генконсульства России в Нью-Йорке, где безуспешно пытался сломать ставни и сорвать государственный флаг. В российском представительстве сообщили, что злоумышленник повредил имущество миссии, в частности сорвав новогоднюю гирлянду, после чего скрылся.

