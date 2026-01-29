Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 08:28

Всплыли неожиданные подробности о водителе, погубившем туристку на Байкале

Допустившего гибель туристки на Байкале водителя задержали в Иркутской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Иркутской области задержали водителя внедорожника, который допустил гибель туристки на Байкале в результате ДТП, сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, выяснилось, что у 41-летнего мужчины нет водительских прав и он никогда их не получал.

В следственные органы СК России по Иркутской области доставлен 41-летний водитель внедорожника, допустивший его опрокидывание на льду Байкала, в результате чего погибла туристка. <…> Установлено, что у него нет водительского удостоверения и он никогда его не получал, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие будет добиваться заключения подозреваемого под стражу на время расследования.

Ранее сообщалось, что погибшей в аварии на озере Байкал женщиной оказалась туристка из Китая. По информации источников, еще четыре человека пострадали. Все произошло в районе населенного пункта Хужир на берегу озера Байкал, когда водитель внедорожника УАЗ не справился с управлением и машина провалилась в расщелину.

Россия
Иркутская область
Байкал
ДТП
смерти
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы произошла поножовщина
Россиянин погиб при пожаре на ТЭЦ
Цены на золото и серебро превысили исторические максимумы
Юрист назвала топ-5 схем обмана, которые лидировали в 2025 году
В Омске троллейбус сбил 11-летнего мальчика
Минтруд Кузбасса взялся за оскандалившийся интернат
Полицейские спасли раненую сову
Патрушев высказался об обеспечении безопасности Индийского океана
НАТО заподозрили в подготовке к конфликту с Россией
Горслужбы Москвы рассказали, как борются с последствиями мощного снегопада
Юрист дал совет бизнесу, работающему на «упрощенке»
Федеральная резервная система США взяла паузу в снижении процентных ставок
СК поделился подробностями смертельного ДТП с туристами на Байкале
Известного российского хоккеиста вывели из состава клуба НХЛ
Названа особенность переданных Украине французских дронов Rodeur
ВСУ атаковали курское приграничье с помощью артиллерии
Белый дом анонсировал таинственное заявление Трампа
Общественница связала нежелание россиянок рожать с жадностью
Белый дом поменял правила ядерной безопасности
«Смело со стороны Мерца»: исчезновение Украины сочли возможным к 2027 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.