Всплыли неожиданные подробности о водителе, погубившем туристку на Байкале Допустившего гибель туристки на Байкале водителя задержали в Иркутской области

В Иркутской области задержали водителя внедорожника, который допустил гибель туристки на Байкале в результате ДТП, сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, выяснилось, что у 41-летнего мужчины нет водительских прав и он никогда их не получал.

В следственные органы СК России по Иркутской области доставлен 41-летний водитель внедорожника, допустивший его опрокидывание на льду Байкала, в результате чего погибла туристка. <…> Установлено, что у него нет водительского удостоверения и он никогда его не получал, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие будет добиваться заключения подозреваемого под стражу на время расследования.

Ранее сообщалось, что погибшей в аварии на озере Байкал женщиной оказалась туристка из Китая. По информации источников, еще четыре человека пострадали. Все произошло в районе населенного пункта Хужир на берегу озера Байкал, когда водитель внедорожника УАЗ не справился с управлением и машина провалилась в расщелину.