29 января 2026 в 08:53

Белый дом анонсировал таинственное заявление Трампа

Трамп 30 января сделает заявление на неизвестную тему после брифинга с кабмином

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп готовит экстренное обращение к нации, которое запланировано на 00:30 по московскому времени 30 января, следует из данных на сайте Roll Call. Выступление пройдет в Овальном кабинете Белого дома, однако тема заявления заранее не анонсируется. Перед этим американский лидер проведет закрытый брифинг по вопросам разведки и полноформатное заседание кабинета министров.

В 04:30 дня (00:30 мск пятницы) президент делает заявление из Овального кабинета, — указано в расписании Трампа.

После официальной части президент и первая леди Мелания Трамп намерены сменить обстановку: в 03:00 по Москве они примут участие в закрытом просмотре фильма, посвященного супруге главы государства.

Ранее Трамп заявил, что следующая потенциальная атака против Ирана окажется намного более разрушительной, чем удар в июне 2025 года. Он призвал Тегеран не допустить такого сценария.

До этого американский лидер сообщил о переброске «армады» ВМС США в направлении Ирана. Во время выступления перед сторонниками в штате Айова Трамп также выразил надежду, что демонстрация военной мощи заставит Тегеран согласиться на выгодную для Вашингтона сделку.

