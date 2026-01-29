Белый дом анонсировал таинственное заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп готовит экстренное обращение к нации, которое запланировано на 00:30 по московскому времени 30 января, следует из данных на сайте Roll Call. Выступление пройдет в Овальном кабинете Белого дома, однако тема заявления заранее не анонсируется. Перед этим американский лидер проведет закрытый брифинг по вопросам разведки и полноформатное заседание кабинета министров.
В 04:30 дня (00:30 мск пятницы) президент делает заявление из Овального кабинета, — указано в расписании Трампа.
После официальной части президент и первая леди Мелания Трамп намерены сменить обстановку: в 03:00 по Москве они примут участие в закрытом просмотре фильма, посвященного супруге главы государства.
Ранее Трамп заявил, что следующая потенциальная атака против Ирана окажется намного более разрушительной, чем удар в июне 2025 года. Он призвал Тегеран не допустить такого сценария.
До этого американский лидер сообщил о переброске «армады» ВМС США в направлении Ирана. Во время выступления перед сторонниками в штате Айова Трамп также выразил надежду, что демонстрация военной мощи заставит Тегеран согласиться на выгодную для Вашингтона сделку.