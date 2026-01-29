Европейские города оказались на грани снежного хаоса

Даже незначительные снегопады способны вызвать хаос в мегаполисах Европы, а более сильные осадки могут полностью остановить жизнь городов на несколько дней, передает РИА Новости. Так, недавно Париж столкнулся с серьезными пробками на дорогах из-за пяти сантиметров осадков, в Берлин пострадал от ледяного дождя.

В начале января циклон «Горетти» принес в центральные регионы Англии и Уэльса от 10 до 30 см снега. На севере Шотландии закрылись сотни школ, а на юго-западе Англии более 50 тысяч домов остались без электричества. Январский снегопад в Нидерландах на несколько дней остановил работу железных дорог и аэропортов. В Будапеште выпало рекордное за последние 10–15 лет количество снега. В результате дороги оказались заблокированы, а аэропорт имени Ференца Листа несколько раз прекращал работу.

Ранее стало известно, что с 30 января по 3 февраля в Москве прогнозируются сильные морозы. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Холодно будет и в Московской области.