Япония поставила рекорд по числу самоубийств среди школьников

В Японии по итогам 2025 года зафиксирован трагический рекорд: число самоубийств среди школьников достигло 532 случаев, сообщает агентство Nikkei со ссылкой на отчеты Минздрава страны. Это стало максимальным показателем с начала ведения статистики в 1980 году.

Согласно данным министерства, пугающая тенденция коснулась учеников младших и средних учебных заведений, при этом эксперты отмечают, что девочки совершают суицид чаще мальчиков. На фоне резкого всплеска смертности среди несовершеннолетних общая ситуация с суицидами в Японии демонстрирует положительную динамику.

В стране с населением 124 млн человек общее число добровольных уходов из жизни впервые за долгое время опустилось ниже отметки 20 тыс. случаев в год. Таким образом, пока взрослое население Японии справляется с кризисом, школьники оказываются наиболее уязвимой социальной группой.

Ранее тысячи жителей Японии посетили зоопарк Уэно в Токио, чтобы в последний раз увидеть панд Сяо-Сяо и Лей-Лей перед их возвращением в Китай. После отправки млекопитающих на родину Страна восходящего солнца впервые за полвека останется без панд в своих зоопарках.