Поножовщина с пострадавшими произошла в центре Москвы Три человека пострадали в результате потасовки на Арбате в Москве

В Москве на Арбате три человека пострадали в результате потасовки, сообщили в столичном ГУ МВД. В отношении двух человек, замешанных в происшествии, возбуждены уголовные дела по статье, предусматривающей ответственность за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью.

По данным ведомства, ночью между группой людей возник конфликт, в результате которого участники получили серьезные травмы. Один из мужчин был ранен ножом в живот, другому порезали щеку, а третий получил тяжелые повреждения головы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что на парковке возле дома в Москве произошел конфликт, который закончился нападением с ножом. Онкобольной мужчина припарковался на месте для инвалидов, что вызвало ссору с семьей выходцев из Армении. В ходе конфликта женщина достала нож, а 45-летний прохожий, пытавшийся вмешаться, получил удар лезвием в спину. Прохожего доставили в больницу, а семья, участвовавшая в конфликте, была задержана.

До этого москвич напал на полицейского, прибывшего на вызов, нанеся ему как минимум два удара ножом в шею. По информации Следственного комитета, жизни правоохранителя больше ничего не угрожает. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.