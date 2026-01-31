Хит за копейки: пирожки из лаваша с творогом и вареньем — нельзя испортить

Когда хочется домашней выпечки к чаю, но нет никакого желания возиться с мукой и дрожжами, на помощь приходит обычный тонкий лаваш. Эти хрустящие пирожки с нежной начинкой готовятся буквально на одном дыхании, а по вкусу напоминают лучшие ресторанные блинчики. А еще этот рецепт прощает любые кулинарные ошибки, ведь лаваш уже готов, а начинку можно регулировать по своему вкусу.

Возьмите 1 упаковку тонкого армянского лаваша и нарежьте его на длинные полоски шириной около 10–12 см. В отдельной миске подготовьте начинку: смешайте 300 г мягкого творога с 1 куриным яйцом и 1 ст. л. сахара (можно добавить меньше, если варенье очень сладкое). Тщательно разотрите массу вилкой до однородности. На край каждой полоски лаваша выложите ст. л. творожной массы, а сверху добавьте 1 ч. л. любого густого варенья или джема. Сверните лаваш аккуратным треугольником или плотным конвертиком так, чтобы начинка была полностью закрыта.

Разогрейте сковороду с кусочком сливочного масла и обжаривайте пирожки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Как только лаваш станет золотистым и хрустящим, а творог внутри прогреется и станет кремовым — десерт готов.

Совет: чтобы варенье точно не вытекло при жарке, выбирайте варианты с целыми ягодами или предварительно смешайте слишком жидкий джем с половиной чайной ложки кукурузного крахмала.

