Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 07:25

Хит за копейки: пирожки из лаваша с творогом и вареньем — нельзя испортить

Сладкие пирожки с творогом Сладкие пирожки с творогом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Когда хочется домашней выпечки к чаю, но нет никакого желания возиться с мукой и дрожжами, на помощь приходит обычный тонкий лаваш. Эти хрустящие пирожки с нежной начинкой готовятся буквально на одном дыхании, а по вкусу напоминают лучшие ресторанные блинчики. А еще этот рецепт прощает любые кулинарные ошибки, ведь лаваш уже готов, а начинку можно регулировать по своему вкусу.

Возьмите 1 упаковку тонкого армянского лаваша и нарежьте его на длинные полоски шириной около 10–12 см. В отдельной миске подготовьте начинку: смешайте 300 г мягкого творога с 1 куриным яйцом и 1 ст. л. сахара (можно добавить меньше, если варенье очень сладкое). Тщательно разотрите массу вилкой до однородности. На край каждой полоски лаваша выложите ст. л. творожной массы, а сверху добавьте 1 ч. л. любого густого варенья или джема. Сверните лаваш аккуратным треугольником или плотным конвертиком так, чтобы начинка была полностью закрыта.

Разогрейте сковороду с кусочком сливочного масла и обжаривайте пирожки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Как только лаваш станет золотистым и хрустящим, а творог внутри прогреется и станет кремовым — десерт готов.

  • Совет: чтобы варенье точно не вытекло при жарке, выбирайте варианты с целыми ягодами или предварительно смешайте слишком жидкий джем с половиной чайной ложки кукурузного крахмала.

Творожная запеканка с изюмом: повторяем вкус детства.

Читайте также
Завтрак чемпионов: овсяноблин — когда полезное становится вкусным!
Семья и жизнь
Завтрак чемпионов: овсяноблин — когда полезное становится вкусным!
Голубцы по‑китайски: восточный шарм на вашем столе — просто и сочно!
Общество
Голубцы по‑китайски: восточный шарм на вашем столе — просто и сочно!
Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь
Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Куриные окорочка, картофельные дольки и лучок — в горшочек под крышку. Готовится само, пахнет — как в детстве у бабушки
Общество
Куриные окорочка, картофельные дольки и лучок — в горшочек под крышку. Готовится само, пахнет — как в детстве у бабушки
Картофель, фарш и томатный соус — повторяю, как в лазанье. Только проще и быстрее. Итог — нежная, тающая во рту запеканка
Общество
Картофель, фарш и томатный соус — повторяю, как в лазанье. Только проще и быстрее. Итог — нежная, тающая во рту запеканка
простой рецепт
быстрый рецепт
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
пирожки
выпечка
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ дал Украине последний шанс расплатиться с огромными долгами
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 января: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 января
Силы ПВО за ночь «расправились» с 26 украинскими дронами
ВСУ попытались атаковать беспилотниками Смоленскую область
Одной группе иностранцев могут пожизненно запретить въезд в Россию
Армия России получит первые тяжелые FPV-дроны «Кощей»
В файлах по делу Эпштейна появились данные о «насиловавшем девочек» Трампе
Жуткие морозы до 47, метели, ледяной ветер: погода в России 2–8 февраля
Минобороны раскрыло, для чего используются трофейные дроны «Баба-яга»
В европейской стране грянул скандал из-за помощи Украине
Некоторые регионы России может ожидать серьезное похолодание
В Венесуэле могут отпустить из тюрем всех политзаключенных
Одним ударом поразили две цели под Сумами: успехи ВС РФ к утру 31 января
Зоопсихолог объяснила, почему кошки часто спят в обуви хозяев
В США оценили вероятность выполнения всех требований России по Украине
Озвучены самые популярные в январе имена для новорожденных
Зеленского сочли безумным за слова об убийстве русских
Российский сапер раскрыл позорную тактику ВСУ в Сумской области
Бездетность, тяжелая болезнь, уход со сцены: как живет Андрей Губин
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.