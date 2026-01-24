Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 11:11

Творожная запеканка с изюмом: аромат детства

Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Мечтаете об уютном десерте с изюминкой? Творожная запеканка с изюмом в духовке подарит нежность и сладость без лишних хлопот. Это беспроигрышный вариант для чаепития!

Продукты для формы 23 см:

  • 500 г творога средней жирности;

  • пара яиц;

  • 3 ст. л. манки;

  • 3 ст. л. сахара;

  • 100 г изюма (запарьте кипятком на 5 минут);

  • 100 мл натурального йогурта;

  • 1 ч. л. разрыхлителя;

  • ванильный экстракт по вкусу.

Простая последовательность:

  1. Взбейте творог с яйцами, сахаром, йогуртом, манкой, порошком и ванилью до кремовой текстуры.

  2. Отожмите изюм и равномерно распределите в массе. Оставьте на 10 минут для пропитки.

  3. Выложите в смазанную форму, запекайте 35–40 мин. при 180 °C до аппетитного верха.

Творожная запеканка с изюмом — сытный хит для всех возрастов! Подавайте теплой с сахарной пудрой или фруктами. Удачи на кухне!

Ранее мы поделились рецептом молочной пшенной каши как в детстве.

