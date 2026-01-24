Творожная запеканка с изюмом: аромат детства

Мечтаете об уютном десерте с изюминкой? Творожная запеканка с изюмом в духовке подарит нежность и сладость без лишних хлопот. Это беспроигрышный вариант для чаепития!
Продукты для формы 23 см:
500 г творога средней жирности;
пара яиц;
3 ст. л. манки;
3 ст. л. сахара;
100 г изюма (запарьте кипятком на 5 минут);
100 мл натурального йогурта;
1 ч. л. разрыхлителя;
ванильный экстракт по вкусу.
Простая последовательность:
Взбейте творог с яйцами, сахаром, йогуртом, манкой, порошком и ванилью до кремовой текстуры.
Отожмите изюм и равномерно распределите в массе. Оставьте на 10 минут для пропитки.
Выложите в смазанную форму, запекайте 35–40 мин. при 180 °C до аппетитного верха.
Творожная запеканка с изюмом — сытный хит для всех возрастов! Подавайте теплой с сахарной пудрой или фруктами. Удачи на кухне!
