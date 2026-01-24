Творожная запеканка с изюмом: аромат детства

Семья и жизнь

Мечтаете об уютном десерте с изюминкой? Творожная запеканка с изюмом в духовке подарит нежность и сладость без лишних хлопот. Это беспроигрышный вариант для чаепития!

Продукты для формы 23 см:

500 г творога средней жирности;

пара яиц;

3 ст. л. манки;

3 ст. л. сахара;

100 г изюма (запарьте кипятком на 5 минут);

100 мл натурального йогурта;

1 ч. л. разрыхлителя;

ванильный экстракт по вкусу.

Простая последовательность:

Взбейте творог с яйцами, сахаром, йогуртом, манкой, порошком и ванилью до кремовой текстуры. Отожмите изюм и равномерно распределите в массе. Оставьте на 10 минут для пропитки. Выложите в смазанную форму, запекайте 35–40 мин. при 180 °C до аппетитного верха.

Творожная запеканка с изюмом — сытный хит для всех возрастов! Подавайте теплой с сахарной пудрой или фруктами. Удачи на кухне!

Ранее мы поделились рецептом молочной пшенной каши как в детстве.