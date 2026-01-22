Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:31

Фруктово-ореховые батончики гранола: готовим полезный перекус без сахара

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Домашние фруктово-ореховые батончики гранола без сахара: полезный перекус, который заряжает энергией на весь день. Это идеальная альтернатива магазинным сладостям для тех, кто следит за питанием.

Для приготовления возьмите: 150 г овсяных хлопьев долгой варки, 100 г смеси орехов (миндаль, грецкие), 50 г семечек (подсолнечник, тыква), 100 г мягких сухофруктов (финики, курага, изюм), 2 ст. л. меда, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. корицы, щепотку соли. Орехи и семечки слегка обжарьте на сухой сковороде до аромата, затем крупно порубите. Сухофрукты, если они твердые, залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите и мелко нарежьте. В большой миске смешайте овсяные хлопья, орехи, семечки, сухофрукты, корицу и соль. Отдельно смешайте мед и масло до однородности, залейте сухую смесь и тщательно перемешайте руками, чтобы все было равномерно покрыто. Разогрейте духовку до 160 °C. Выложите массу на противень, застеленный пергаментом, плотно утрамбуйте в прямоугольный пласт толщиной 1,5–2 см. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета.

Дайте полностью остыть, затем нарежьте на батончики. Храните в холодильнике в герметичной упаковке.

Ранее стало известно, как приготовить мягкое печенье из пачки творога и яблок.

Проверено редакцией
рецепты
перекусы
фрукты
орехи
Дарья Иванова
Д. Иванова
