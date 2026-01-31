Сама нежность: готовим крем-чиз для торта с белым шоколадом и тофу

Сама нежность: готовим крем-чиз для торта с белым шоколадом и тофу

Хотите удивить гостей крем-чизом для торта с изысканным вкусом и нежной текстурой? Тогда этот рецепт с белым шоколадом и тофу для вас!

Крем-чиз для торта по этому рецепту готовим так: растопите белый шоколад (200 г) до гладкого, текучего состояния и дайте ему остыть до комнатной температуры, чтобы он не нарушил текстуру сыра. Тем временем сливочный сыр (300 г) и мягкий тофу (100 г) взбейте вместе в нежную, однородную массу — это станет идеально ровной основой крема.

Теперь аккуратно соедините все компоненты: влейте шоколад в сырную смесь, добавьте сахарную пудру (100 г), легкую кислинку лимонного сока (1 ч. л.) и щепотку соли для баланса вкуса. Взбивайте массу несколько минут до состояния плотного, но воздушного крема.

Ваш крем-чиз получится шелковистым, с благородной сладостью шоколада и легкой кислинкой сыра. Идеален для прослойки муссовых тортов, покрытия и украшения. Устойчив, хорошо держит форму. Перед использованием дайте крем-чизу для торта постоять в холодильнике 30–40 минут.

