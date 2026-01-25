Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 11:25

Спорим, что не делали: необычный салат с креветками и хурмой

Ищете легкое, но впечатляющее блюдо для ужина? Сочетание обжаренных креветок с нежной хурмой, острым козьим сыром и хрустящими орешками — именно то, что превратит обычный вечер в маленький праздник.

Для этого салата обжарьте 300 г очищенных королевских креветок на оливковом масле с чесноком, 2 спелые хурмы «королек» нарежьте дольками. На тарелку выложите горсть руколы, сверху — креветки и хурму.

Добавьте 50 г раскрошенного козьего сыра и горсть обжаренных кедровых орешков. Для заправки салата с креветками смешайте 2 ст. л. апельсинового сока, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. дижонской горчицы и мед по вкусу. Сбрызните соусом вашу кулинарную диковинку перед подачей и наслаждайтесь!

