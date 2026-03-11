Ленивые кутабы из лаваша на сковороде: быстрый рецепт с творогом и зеленью за 10 минут

Иногда хочется приготовить что-то простое, но очень вкусное, как в кавказских ресторанах. Ленивые кутабы из лаваша — отличный вариант: минимум теста, много ароматной начинки и всего несколько минут на сковороде. Блюдо получается сочным, сытным и прекрасно подходит для быстрого ужина или перекуса.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш — 4 больших листа
- творог — 300 г
- зеленый лук — 1 пучок
- укроп — 1 пучок
- кинза — 1 пучок
- щавель — 1 пучок
- растительное масло — для жарки
- соль — по вкусу
- сливочное масло — для подачи
Приготовление
Зелень хорошо промойте, обсушите и мелко нарежьте. Для начинки можно использовать любую зелень, которая есть под рукой, кроме петрушки и сельдерея. Творог разомните вилкой и смешайте с зеленью. Посолите смесь непосредственно перед приготовлением, чтобы зелень не выделила лишний сок.
Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее растительным маслом. Лист лаваша положите на сковороду, на одну половину выложите часть творожно-зеленой начинки и накройте второй половиной, сформировав своеобразный конверт. Края можно слегка прижать, чтобы начинка оставалась внутри.
Обжаривайте кутабы по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем переложите их на тарелку и смажьте небольшим кусочком сливочного масла. Подавайте горячими — такие лепешки особенно вкусно есть, отламывая кусочки руками.
