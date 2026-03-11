Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:56

Ленивые кутабы из лаваша на сковороде: быстрый рецепт с творогом и зеленью за 10 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда хочется приготовить что-то простое, но очень вкусное, как в кавказских ресторанах. Ленивые кутабы из лаваша — отличный вариант: минимум теста, много ароматной начинки и всего несколько минут на сковороде. Блюдо получается сочным, сытным и прекрасно подходит для быстрого ужина или перекуса.

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш — 4 больших листа
  • творог — 300 г
  • зеленый лук — 1 пучок
  • укроп — 1 пучок
  • кинза — 1 пучок
  • щавель — 1 пучок
  • растительное масло — для жарки
  • соль — по вкусу
  • сливочное масло — для подачи

Приготовление

Зелень хорошо промойте, обсушите и мелко нарежьте. Для начинки можно использовать любую зелень, которая есть под рукой, кроме петрушки и сельдерея. Творог разомните вилкой и смешайте с зеленью. Посолите смесь непосредственно перед приготовлением, чтобы зелень не выделила лишний сок.

Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее растительным маслом. Лист лаваша положите на сковороду, на одну половину выложите часть творожно-зеленой начинки и накройте второй половиной, сформировав своеобразный конверт. Края можно слегка прижать, чтобы начинка оставалась внутри.

Обжаривайте кутабы по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем переложите их на тарелку и смажьте небольшим кусочком сливочного масла. Подавайте горячими — такие лепешки особенно вкусно есть, отламывая кусочки руками.

Ранее сообщалось, что когда хочется сладкого, а времени и сил на сложные рецепты нет, выручает этот простой способ. Мороженое готовится всего из двух ингредиентов и получается нежным, как крем. Справится даже ребенок, а вкус приятно удивит.

Проверено редакцией
Читайте также
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Общество
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Здоровье/красота
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Врач порекомендовал изменить рацион для повышения настроения весной
Здоровье/красота
Врач порекомендовал изменить рацион для повышения настроения весной
Творожная запеканка без манки — внутри как чизкейк, ароматная и без хлопот
Семья и жизнь
Творожная запеканка без манки — внутри как чизкейк, ароматная и без хлопот
Забудьте о сухих куличах: этот лимонный шедевр с глазурью тает во рту — рецепт для идеальной Пасхи
Общество
Забудьте о сухих куличах: этот лимонный шедевр с глазурью тает во рту — рецепт для идеальной Пасхи
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гражданина США заочно арестовали по делу о мошенничестве на Урале
Доверенное лицо Эпштейна заговорил перед комитетом США
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.