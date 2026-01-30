Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 10:00

Мясная пятиминутка: заливной пирог с фаршем — сытный ужин для ленивых!

Заливной пирог с фаршем: простой рецепт Заливной пирог с фаршем: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Когда хочется домашней выпечки с мясом, но пугает перспектива полдня месить тесто и лепить пирожки, на помощь приходит наш рецепт заливного пирога. Получится вкусно и быстро.

Для начинки возьмите 500 г любого готового мясного фарша (свино-говяжий подойдет идеально). Обжарьте его на сковороде с 1 мелко нарезанной луковицей до тех пор, пока мясо не потемнеет. Обязательно добавьте щепотку соли, черный молотый перец и 0,5 ч. л. сушеного чеснока — это убирает специфический запах фарша и делает его ароматным.

Пока начинка остывает, приготовьте тесто: в миске смешайте 400 мл теплого кефира, 2 куриных яйца и 0,5 ч. л. соли. Постепенно всыпьте 300 г пшеничной муки (предварительно смешайте ее с 1 ч. л. разрыхлителя). Хорошенько перемешайте венчиком до исчезновения комочков — тесто должно получиться как густая сметана.

Смажьте форму для запекания кусочком сливочного масла, вылейте первую часть теста, сверху ровным слоем распределите фарш и залейте оставшейся массой. Отправляйте пирог в разогретую до 180 °C духовой шкаф на 35–40 минут до золотистой корочки.

  • Совет: если вы хотите, чтобы пирог был еще ароматнее, добавьте в фарш горсть мелко нарезанного свежего зеленого лука или укропа.

Мясные пирожки с сочной начинкой: еще один рецепт для любителей такой выпечки.

Читайте также
Готовимся к весне: вкусная и лёгкая «Мимоза» с тунцом и крем-соусом из авокадо
Общество
Готовимся к весне: вкусная и лёгкая «Мимоза» с тунцом и крем-соусом из авокадо
Король татарской кухни: зур бэлиш с мясом — сочный пирог для всей семьи!
Семья и жизнь
Король татарской кухни: зур бэлиш с мясом — сочный пирог для всей семьи!
Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
Общество
Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
Проще не придумаешь! Ленивые вареники из творога: быстрый и вкусный завтрак
Семья и жизнь
Проще не придумаешь! Ленивые вареники из творога: быстрый и вкусный завтрак
Надоело песочное? Готовлю творожные «ушки»: тесто раскатываю, посыпаю сахаром с корицей — и в духовку до хруста
Общество
Надоело песочное? Готовлю творожные «ушки»: тесто раскатываю, посыпаю сахаром с корицей — и в духовку до хруста
простой рецепт
быстрый рецепт
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
пироги
выпечка
фарш
мясо
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский дал ответ на предложение о встрече в Москве
Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака
Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес
В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области
«Невозможно оспорить»: Слуцкий о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
В ГД ответили, возможно ли энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Медики разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен
Долина выступит на джазовом концерте в Москве
«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона
В Европе признались, что не подготовились к миру на Украине
Частные охранники получат боевое оружие
У входа на станцию метро «Площадь Ильича» до смерти забили мужчину
В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году
«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу
Корги умерла из-за отравления крысиным ядом на прогулке в Москве
«Зачем лизать так глубоко?»: Медведев преподал генсеку ООН урок права
«Было уже поздно»: близкие рассказали о последних днях покойного Бура
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.