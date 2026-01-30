Мясная пятиминутка: заливной пирог с фаршем — сытный ужин для ленивых!

Когда хочется домашней выпечки с мясом, но пугает перспектива полдня месить тесто и лепить пирожки, на помощь приходит наш рецепт заливного пирога. Получится вкусно и быстро.

Для начинки возьмите 500 г любого готового мясного фарша (свино-говяжий подойдет идеально). Обжарьте его на сковороде с 1 мелко нарезанной луковицей до тех пор, пока мясо не потемнеет. Обязательно добавьте щепотку соли, черный молотый перец и 0,5 ч. л. сушеного чеснока — это убирает специфический запах фарша и делает его ароматным.

Пока начинка остывает, приготовьте тесто: в миске смешайте 400 мл теплого кефира, 2 куриных яйца и 0,5 ч. л. соли. Постепенно всыпьте 300 г пшеничной муки (предварительно смешайте ее с 1 ч. л. разрыхлителя). Хорошенько перемешайте венчиком до исчезновения комочков — тесто должно получиться как густая сметана.

Смажьте форму для запекания кусочком сливочного масла, вылейте первую часть теста, сверху ровным слоем распределите фарш и залейте оставшейся массой. Отправляйте пирог в разогретую до 180 °C духовой шкаф на 35–40 минут до золотистой корочки.

Совет: если вы хотите, чтобы пирог был еще ароматнее, добавьте в фарш горсть мелко нарезанного свежего зеленого лука или укропа.

