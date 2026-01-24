Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 11:25

Самая сочная мясная начинка для пирожков: простой секрет вкусной выпечки

Пирожки с мясом: легкий рецепт Пирожки с мясом: легкий рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хорошие пирожки начинаются не с теста, а с начинки. Именно она определяет вкус, сочность и то, захочется ли взять еще один. Эта мясная начинка получается мягкой, насыщенной и не пересушивается даже после жарки или запекания.

Для начинки возьмите 500 г фарша из свинины и говядины в пропорции 1:1, добавьте 1 измельченную крупную луковицу. Лук должен дать сок — это главный источник сочности.

В фарш влейте 80–100 мл холодной воды или мясного бульона, вмешивая его порциями до вязкой, но не жидкой консистенции. Добавьте 1 ч. л. соли, черный молотый перец по вкусу и 0,5 ч. л. сахара — он усиливает мясной вкус. Массу тщательно перемешайте 3-4 минуты, затем отбейте о миску, чтобы начинка стала однородной и удерживала влагу. Используйте сразу или уберите в холодильник на 20 минут.

Такая начинка подходит для жареных и печеных пирожков, остается сочной и после остывания.

  • Советы: начинка будет еще нежнее, если заменить часть воды молоком. Лук советуем не просто нарезать, а натереть на терке или пропустить через блендер, чтобы он выделил больше сока.

Картофель с мясом по-французски или просто мясо по-французски? Смотрите оба рецепта на нашем сайте.

