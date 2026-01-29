Томатный суп скучно. Готовлю турецкий «Домейт Чорбасы» — с красным перцем и паприкой — согревающее чудо

Томатный суп — это скучно. А вот турецкий «Домейт Чорбасы» — с красным перцем и паприкой — это густое удовольствие, которое варится в один момент. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и яркого обеда.

Получается обалденная вкуснятина: бархатистая, плотная текстура с дымной сладостью паприки, легкой остротой красного перца и свежей кислинкой лимонного сока.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированных помидоров (400 г), 1 луковица, 1 ст.л. томатной пасты, 1 ч.л. сладкой паприки, щепотка красного острого перца, 1 ст.л. муки, 1 яйцо, сок половины лимона, соль, сливочное и растительное масло. Лук мелко нарежьте и обжарьте в смеси масел до мягкости. Добавьте томатную пасту, паприку и острый перец, обжаривайте минуту. Всыпьте муку, перемешайте. Добавьте измельчённые консервированные помидоры и 1 литр воды или бульона. Варите 15 минут. Взбейте суп блендером. В миске взбейте яйцо с лимонным соком. Влейте в него пару половников горячего супа, энергично помешивая, затем эту смесь верните в кастрюлю. Прогрейте, не доводя до кипения. Подавайте сразу.

