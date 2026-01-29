Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:00

Томатный суп скучно. Готовлю турецкий «Домейт Чорбасы» — с красным перцем и паприкой — согревающее чудо

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Томатный суп — это скучно. А вот турецкий «Домейт Чорбасы» — с красным перцем и паприкой — это густое удовольствие, которое варится в один момент. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и яркого обеда.

Получается обалденная вкуснятина: бархатистая, плотная текстура с дымной сладостью паприки, легкой остротой красного перца и свежей кислинкой лимонного сока.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированных помидоров (400 г), 1 луковица, 1 ст.л. томатной пасты, 1 ч.л. сладкой паприки, щепотка красного острого перца, 1 ст.л. муки, 1 яйцо, сок половины лимона, соль, сливочное и растительное масло. Лук мелко нарежьте и обжарьте в смеси масел до мягкости. Добавьте томатную пасту, паприку и острый перец, обжаривайте минуту. Всыпьте муку, перемешайте. Добавьте измельчённые консервированные помидоры и 1 литр воды или бульона. Варите 15 минут. Взбейте суп блендером. В миске взбейте яйцо с лимонным соком. Влейте в него пару половников горячего супа, энергично помешивая, затем эту смесь верните в кастрюлю. Прогрейте, не доводя до кипения. Подавайте сразу.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о магазинных рулетах! Готовлю шоколадный с соленой карамелью и орехами. Тает во рту. Рецепт
Общество
Забудьте о магазинных рулетах! Готовлю шоколадный с соленой карамелью и орехами. Тает во рту. Рецепт
Соединяю рис, рубленые яйца и лучок — заворачиваю в тесто. Пирог «Деревенский гостинец»: безумно вкусный в горячем и холодном виде
Общество
Соединяю рис, рубленые яйца и лучок — заворачиваю в тесто. Пирог «Деревенский гостинец»: безумно вкусный в горячем и холодном виде
Почему я раньше не использовала этот продукт: хрустящие треугольнички из лаваша — начинка выше всяких похвал
Общество
Почему я раньше не использовала этот продукт: хрустящие треугольнички из лаваша — начинка выше всяких похвал
Надоели борщ и щи? Варю наваристый рассольник — с перловкой, солеными огурцами и дымком от грудинки
Общество
Надоели борщ и щи? Варю наваристый рассольник — с перловкой, солеными огурцами и дымком от грудинки
Нужен обед на сейчас? Ваш выбор — золотистый шехриели мерджимек. Чечевица и томатная паста — просто и по-восточному ярко
Общество
Нужен обед на сейчас? Ваш выбор — золотистый шехриели мерджимек. Чечевица и томатная паста — просто и по-восточному ярко
рецепты
супы
обеды
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ревматолог объяснила, как отличить артрит от артроза
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.