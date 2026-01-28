Нужен обед «на сейчас»? Ваш выбор — золотистый «Шехриели Мерджимек». Чечевица и томатная паста— просто и по-восточному ярко

Нужен обед «на сейчас»? Ваш выбор — золотистый «Шехриели Мерджимек». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментального, но очень сытного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, чуть кремовая основа из разваренной чечевицы, контрастная упругость тонкой вермишели и яркая, согревающая кислинка лимонного сока с ароматом мяты.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан красной чечевицы, 1/2 стакана мелкой вермишели (шарие или орзо), 1 луковица, 1 ст.л. томатной пасты, 1 ч.л. сушеной мяты, сок половинки лимона, соль, перец, растительное масло. Лук мелко нарежьте и обжарьте в кастрюле до мягкости. Добавьте томатную пасту, пассеруйте минуту. Засыпьте промытую чечевицу, залейте 1,5 л воды. Варите 15 минут до мягкости чечевицы. Посолите, поперчите, добавьте вермишель и варите ещё 5-7 минут. Снимите с огня, добавьте мяту и лимонный сок. Дайте настояться 5 минут под крышкой.

