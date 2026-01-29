Автоэксперт объяснил, почему в России так мало электромобилей

Доля автомобилей с электродвигателями в России составляет 0,15% от общего числа транспортных средств, сообщил в разговоре с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач. Подобные машины чаще встречаются в мегаполисах, в небольших городах — это единичные экземпляры. Все потому, что такого рода автомобили не вызывают особого интереса у покупателей, считает эксперт.

Россия протяженная, но не густонаселенная страна с суровыми климатическими зонами и расстояниями между населенными пунктами, почти покрывающими полную зарядку батареи электрокара. По этой причине такой тип автомобилей не вызывает потребительского интереса у основной массы потенциальных покупателей. Те, кто приобретает такие электромобили, имеет еще надежный и простой в эксплуатации автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, — пояснил эксперт.

По его словам, указанные условия делают электромобиль в России не средством передвижения, а средством развлечения.

В ближайшие 5-7 лет не будет наблюдаться повышенного спроса на них, соответственно, не будет развиваться сопутствующая инфраструктура, а россияне в массе, особенно в регионах, на такие транспортные средства пересаживаться не начнут, несмотря ни на какие налоговые льготы, —заключил Храпач.

