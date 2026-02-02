В Госдуме рассказали, почему молодые семьи все чаще уезжают из городов

В Госдуме рассказали, почему молодые семьи все чаще уезжают из городов Депутат Чаплин: молодые семьи уезжают из городов в дачные поселки из-за экологии

Молодые семьи все чаще переезжают из крупных городов в дачные поселки, поскольку хотят растить детей в более здоровой и экологичной среде, заявил RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Эту тенденцию парламентарий связал с развитием дистанционного формата работы и экономической доступностью.

Успех больше не измеряется только пропиской в столице. Люди все выше ценят спокойный ритм жизни, единение с природой, возможность самостоятельно обустраивать пространство и вести более здоровый образ жизни для всей семьи. Это движение — мощный импульс для сбалансированного развития территорий, — высказался Чаплин.

Однако, по его словам, такой переезд создает нагрузку на инфраструктуру, поскольку коммуникации и дороги в большинстве СНТ изначально проектировались для сезонного использования. Для решения этой проблемы необходимы системные меры. В их числе — ускоренное развитие дорожной сети и модернизация инженерных коммуникаций, подытожил депутат.

Ранее психолог Александра Михеичева заявила, что тренд на переезд молодежи из мегаполисов в деревни связан не только с удаленной работой, но и с хроническим стрессом из-за городской перегрузки. По ее словам, для многих город перестал быть пространством комфорта, превратившись в источник постоянного давления.