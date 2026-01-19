Врач объяснил феномен кислородного голодания у горожан зимой Врач Зайцева: зимой жители мегаполисов все чаще страдают от скрытой гипоксии

В зимний период жители мегаполисов все чаще страдают от скрытой гипоксии — состояния, при котором организму не хватает кислорода, заявила РИАМО реабилитолог Наталия Зайцева. Уже в конце ноября немало горожан начинают жаловаться на сонливость, упадок сил, головные боли и сниженную концентрацию. Это основные признаки так называемого кислородного голодания, пояснила врач.

Холодный сезон создает условия, в которых воздух становится тяжелее, а вредные примеси — концентрированнее. Температурные инверсии, плотные пробки, работа систем отопления, низкая влажность и отсутствие зелени приводят к тому, что загрязнения скапливаются в нижних слоях атмосферы и «висят» над городом, будто невидимое зимнее одеяло, — объяснила Зайцева.

Она напомнила, что кислород выполняет ключевую роль в обмене веществ, способствует синтезу антиоксидантов, детоксикации и обеспечению функций всех органов. При его недостатке организм начинает тратить энергию быстрее, чем производить. В первую очередь страдает мозг, что проявляется в раздражительности, повышенной утомляемости и ощущении «тумана» в голове.

