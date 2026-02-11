Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 14:13

«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка

Петербурженка призвала не забывать о главном виновнике смерти мальчика Паши

Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Петербурженка Елена Кузьминская, посетившая церемонию прощания с девятилетним мальчиком Пашей на Южном кладбище в Санкт-Петербурге, призвала горожан не забывать о главном виновнике смерти ребенка, передает корреспондент NEWS.ru. Женщина с досадой обратила внимание на то, как в СМИ все чаще говорят о безответственности родителей или соцзащиты, смещая фокус с того, кто совершил убийство.

Это трагедия. Для всех. У кого есть дети, у кого нет детей. Не должно быть такого, не должны взрослые хоронить детей. Педофил виноват, больше никого не хочу винить. Ни, в том числе, семью, потому что мы не знаем, как люди жили, да и родить столько детей дай бог каждому. Почему-то все в СМИ забыли, кто действительно виноват в трагедии. Все забыли. Смотришь и просто противно. На Петербург противно смотреть — это, то, соцзащита. Вы забыли, кто убил ребенка? Серьезно? Я искренне надеюсь, что ему там (в тюрьме. — NEWS.ru) будет очень весело жить. Искренне, от души надеюсь, хоть я и православный человек, — поделилась Елена.

Ранее сообщалось, что церемония прощания проходит в открытом режиме, любой желающий может прийти на прощание. На кадрах с места событий видно большое количество людей, которые подходят к маленькому гробу и кладут цветы. Гроб утопает в венках и детских игрушках.

До этого юрист Никита Сорокин, который представляет интересы семьи убитого ребенка сообщал, что семье убитого Паши помогут решить проблему с жильем. Сорокин рассказал, что квартиру, в которой проживает его мать с другими детьми, отремонтируют за счет средств московского благотворительного фонда. Он также отметил, что ожидает более активной позиции от городской администрации в решении социальных вопросов.

Россия
Санкт-Петербург
горожане
церемонии прощания
дети
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В России обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
«Много другой работы»: Сапегина об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ
В США рассказали, как Евросоюз может случайно «ударить» по Украине
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.