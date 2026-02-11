«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка

Петербурженка Елена Кузьминская, посетившая церемонию прощания с девятилетним мальчиком Пашей на Южном кладбище в Санкт-Петербурге, призвала горожан не забывать о главном виновнике смерти ребенка, передает корреспондент NEWS.ru. Женщина с досадой обратила внимание на то, как в СМИ все чаще говорят о безответственности родителей или соцзащиты, смещая фокус с того, кто совершил убийство.

Это трагедия. Для всех. У кого есть дети, у кого нет детей. Не должно быть такого, не должны взрослые хоронить детей. Педофил виноват, больше никого не хочу винить. Ни, в том числе, семью, потому что мы не знаем, как люди жили, да и родить столько детей дай бог каждому. Почему-то все в СМИ забыли, кто действительно виноват в трагедии. Все забыли. Смотришь и просто противно. На Петербург противно смотреть — это, то, соцзащита. Вы забыли, кто убил ребенка? Серьезно? Я искренне надеюсь, что ему там (в тюрьме. — NEWS.ru) будет очень весело жить. Искренне, от души надеюсь, хоть я и православный человек, — поделилась Елена.

Ранее сообщалось, что церемония прощания проходит в открытом режиме, любой желающий может прийти на прощание. На кадрах с места событий видно большое количество людей, которые подходят к маленькому гробу и кладут цветы. Гроб утопает в венках и детских игрушках.

До этого юрист Никита Сорокин, который представляет интересы семьи убитого ребенка сообщал, что семье убитого Паши помогут решить проблему с жильем. Сорокин рассказал, что квартиру, в которой проживает его мать с другими детьми, отремонтируют за счет средств московского благотворительного фонда. Он также отметил, что ожидает более активной позиции от городской администрации в решении социальных вопросов.