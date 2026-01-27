Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 14:31

Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе

Адвокат Дубухов: автоинспекция и УК помогут избавиться от автохлама

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Чтобы избавиться от автохлама во дворе, необходимо обратиться в УК или автоинспекцию, рассказал Readovka.news адвокат Микаэль Дубухов. Он порекомендовал собрать доказательства, подтверждающие, что авто брошено владельцем.

По словам адвоката, понадобятся фотография машины и пометка о том, сколько она стоит на определенном месте. Дубухов также посоветовал обратиться в ГАИ с жалобой, если машина стоит на проезжей части и доставляет неудобства.

Адвокат отметил, что УК может попытаться найти владельца — если он не объявится или не захочет забирать машину, автомобиль через суд признают бесхозным. Он предупредил, что самостоятельно перемещать или утилизировать транспортное средство не стоит.

Ранее юрист Алина Ахметзянова рассказала, что основания для уничтожения могилы появляются, если захоронение находится в запущенном состоянии, когда за ним не ухаживают родственники покойного или заинтересованные лица. По ее словам, к подобным мерам власти прибегают только в крайнем случае.

