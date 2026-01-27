Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе Адвокат Дубухов: автоинспекция и УК помогут избавиться от автохлама

Чтобы избавиться от автохлама во дворе, необходимо обратиться в УК или автоинспекцию, рассказал Readovka.news адвокат Микаэль Дубухов. Он порекомендовал собрать доказательства, подтверждающие, что авто брошено владельцем.

По словам адвоката, понадобятся фотография машины и пометка о том, сколько она стоит на определенном месте. Дубухов также посоветовал обратиться в ГАИ с жалобой, если машина стоит на проезжей части и доставляет неудобства.

Адвокат отметил, что УК может попытаться найти владельца — если он не объявится или не захочет забирать машину, автомобиль через суд признают бесхозным. Он предупредил, что самостоятельно перемещать или утилизировать транспортное средство не стоит.

